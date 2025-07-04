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劉宇寧直播當老大 10則寧哥格言要你牢牢記住

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕街頭直播歌手出身的中國男星劉宇寧，今年以古裝劇《折腰》、《書卷一夢》大紅，由於他4歲就喪父，母親改嫁，從小被爺爺、奶奶帶大，還沒有出道之前，做過廚師、服務生，賣過衣服，當過酒吧歌手，看盡世間百態，他和摩登兄弟樂隊直播時，粉絲都很喜歡聽「寧哥」分享人生經驗，以下特別整理出寧哥的10則人生格言，每一則都讓人非常有感，充滿正能量。

劉宇寧是許多粉絲心目中的「老大」。（翻攝自網路）劉宇寧是許多粉絲心目中的「老大」。（翻攝自網路）

●寧哥的人生格言1：這個世界上已經有很多不如意了，你就沒有必要再跟自己作對了。

摩登兄弟劉宇寧從街頭走唱歌手到可以開萬人演唱會的人氣藝人，一路走來被黑、被嫌醜、被詆毀，他說他就是一直貫徹這句話至今，他也希望這句話能受用於你，千萬不要為難自己，因為這世界上已經有很多事來為難你了。

●寧哥的人生格言2：要明目張膽的努力，努力不丟人，不用悄悄，就算失敗了也沒問題，大不了說一句，沒關係，這是夢想！

劉宇寧常鼓勵粉絲，做你想做的事，為之付出，努力並不丟人，也別管丟不丟人，你只要有做成的哪一天，你就是成功的。

劉宇寧和摩登兄弟樂隊的直播常吸引上千萬粉絲觀看。（翻攝自網路）劉宇寧和摩登兄弟樂隊的直播常吸引上千萬粉絲觀看。（翻攝自網路）

●寧哥的人生格言3：學歷固然重要，但它不是唯一重要的事，終點在哪兒？還是得看你自己。

劉宇寧有很多年輕粉絲，他常勸粉絲認真上學，因為好好上學，出社會做事起點會高一些，但他也說學歷並不代表一個人未來的全部，和你思考事情的一個角度，終點在哪兒？還是得看你自己。

●寧哥的人生格言4：千萬不要為了讓別人喜歡你，去改變你自己，去迎合別人。要為自己而活，做自己的光。

劉宇寧說，活在這個社會上，你不可能讓所有的人喜歡你，不管是同學或是同事，總有不喜歡你的人，哪怕你是錢，也有視金錢如糞土的人。所以不用為了讓別人喜歡你，而去改變自己。

劉宇寧的古裝劇《書卷一夢》正在熱播。（翻攝自網路）劉宇寧的古裝劇《書卷一夢》正在熱播。（翻攝自網路）

●寧哥的人生格言5：不要去總跟別人比啊，你真正的對手是你自己，你突破了自己才能打敗別人。

劉宇寧說人都會有一些惡習，常常會見不得別人好，或是見不得別人比我好，他會努力把這個不好的想法去掉，別人做什麼跟他沒有任何關係，不去跟別人比，只跟自己比。

●寧哥的人生格言6：你只要堅持做一件事，時間一定會給你答案的。

劉宇寧常說你想要做的事，哪怕在別人眼裡是天方夜譚、不切實際，而且甚至會投來異樣的眼光跟貶低，你都不要放棄，因為你只要朝那個目標走，終有一天會到達哪兒，會帶給你驚喜。

劉宇寧知道自己無法十全十美，所以就做自己的獨一無二。（翻攝自網路）劉宇寧知道自己無法十全十美，所以就做自己的獨一無二。（翻攝自網路）

●寧哥的人生格言7：人生永遠沒有終點，你只要往前走，無論你往哪個方向走，都是往前走。

劉宇寧說，人生只要你走，你在走，不管往左走，往右走，都是往前走，當你往前走的時候，遇到每個東西都可能更好，或是替代原本的好。

●寧哥的人生格言8：如果你做不了十全十美，你就做自己的獨一無二。

劉宇寧說他唱歌沒有比別人好，長得沒有比別人帥，演戲也沒有別人好，他知道自己做不了十全十美，所以就做自己的獨一無二，即使當了藝人走紅了，他仍堅持有空就直播，唱歌給粉絲聽，跟粉絲話家常，做自己的獨一無二。

劉宇寧的夢想是當明星，對於夢想做了很多努力。（翻攝自網路）劉宇寧的夢想是當明星，對於夢想做了很多努力。（翻攝自網路）

●寧哥的人生格言9：人這一輩子，沒有白學的東西，也沒有白吃的苦，總有一天都會派上用場。

劉宇寧經常以過來人的經驗提醒粉絲，所有人幹什麼事、花什麼錢都沒有白做、白花的，你付出了，可能當時沒有回報，但後面一定會有回報。

●寧哥的人生格言10：人要有夢想，給自己訂一個目標，看著遙不可及，但你只要在這個路上前進著，哪怕你沒有走到終點，也比你現在好。

劉宇寧從小的夢想是當明星，對於完成夢想這件事，他做了很多努力，曾經白天在服裝店賣衣服，晚上在酒吧唱歌，所以他特別跟粉絲分享想要什麼東西，就要把握當下，一步一腳印朝夢想前進，才能勇攀高峰。

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