《夜市王》李伯恩體重飆破100公斤！阿達驚喊「會死掉」 甩肉40天成果曝光

阿達（左）、李伯恩。（翻攝自YT）

〔記者林欣穎／台北報導〕在今年初播畢的節目《夜市王》昔掀起關注討論，節目導演李伯恩與主持人阿達卻因為《夜市王》體重飆升，李伯恩體重飆到破百109.5公斤，阿達則有83.1公斤，如今兩人相約甩肉，並透過影片公布成果。

阿達擔心李伯恩體重驚呼「會鼠掉」。（翻攝自YT）

美食節目總是充滿誘惑，吃遍台灣夜市美食的他們體重都來的新高度，日前李伯恩與阿達一起做減肥治療，歷時40天，李伯恩體重減為98.6公斤，減了10.9公斤；阿達則降至78.4公斤，成功甩肉4.7公斤。

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李伯恩花40天神速甩肉。（翻攝自YT）

阿達成功減重。（翻攝自YT）

李伯恩與阿達過去曾組團體「自由發揮」，之前《夜市王》總冠軍時，兩人還為節目唱主題曲，最近兩人在阿達YT再次合體，李伯恩為了節目胖20公斤，阿達擔心直呼「你會死掉啦」，提到自己看著對方從70公斤變成現在快110公斤，不斷復胖又減重，來回大概17次，2人都覺得這樣子下去不行，且連他們團隊的人也都胖了不少，決定彼此督促，經過奮戰，團隊總們共減35.8公斤。

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