搶先惠利！Girl's Day第二位人妻 珉娥證實嫁大10歲演員溫朱芫

繼素珍（左二）之後，珉娥（右二）將成為Girl's Day第二位人妻。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／台北報導〕Girl's Day第二位人妻！繼素珍之後，韓國女團Girl's Day出身的珉娥今天（4日）傳出將與演員溫朱莞在11月結婚，婚禮屆時將以不公開形式進行。

Girl's Day珉娥證實與溫朱莞將在11月結婚。（翻攝自IG）

韓國媒體《Mydaily》報導，32歲的珉娥與大10歲的溫朱莞今早傳出將在11月結婚，兩人曾在2016年合作韓劇《美女孔心》，當時並未交往，只是關係友好的前後輩。2021年因合作音樂劇，關係更上層樓，而珉娥父親在去年過世時，溫朱莞也時刻陪伴並給予安慰，經過長時間交往，決定互許終生。

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兩人所屬的SM C&C、HAEWADAL今天發聲明證實婚訊，希望大家給予他們祝福，並透露婚禮僅邀請親友，採非公開形式進行，請大家見諒。

Girl's Day珉娥發布婚訊前似乎還在國外旅行。（翻攝自IG）

溫朱莞現年42歲，曾演出韓劇《Penthouse上流戰爭》、《白晝之月》，還因演出《剩餘公主》與曹寶兒有過一段情，他近期正在演出音樂劇。而珉娥則是女團出身，現在專注於演員工作，她的隊友惠利結束與演員柳俊烈的愛情長跑後，最近傳出已經與舞者WOOTAE交往1年的好消息，獲得部分網友支持的同時，也引來不少議論。

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