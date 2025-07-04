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娛樂 最新消息

八三夭阿璞認了會和豆花妹冷戰 團長爆氣罵團員掃到颱風尾

八三夭劉逼（左起）、阿璞、小橘、霸天。（記者陳逸寬攝）八三夭劉逼（左起）、阿璞、小橘、霸天。（記者陳逸寬攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕八三夭8月30日將在高雄巨蛋舉辦「2025 生日趴沒有翅膀的人世界巡迴演唱會」，希望票房能秒殺，這樣一來「831」生日當天就有機會加場和粉絲同歡。

從高中就是同學，八三夭從小場子一起唱到北高雙蛋，目前每週仍有許多表演邀約，儘管感情再好，但八三夭團員間也難免會出現摩擦，團長小橘自爆，某次演出音響設備不完善，「我爆氣，霸天勸我，但我氣到連他都飆罵髒話，我不該這樣對霸天 ，他掃到颱風尾，最後我向他道歉。」霸天說，當時因為場外有學生，他不希望小橘在學生面前說髒話，好心相勸，開玩笑說還好當時沒有Threads，不然小橘真的要為他舉辦道歉記者會了。

八三夭阿璞。（記者陳逸寬攝）八三夭阿璞。（記者陳逸寬攝）

另外八三夭被問到團員之間是否會冷戰？主唱阿璞說：「和女朋友比較會冷戰吧。」雖然團員之間不會冷戰，但也不經意認了和女友豆花妹冷戰過。至於團員之間是否曾不合打起來？阿璞笑說：「我們這麼大隻，動手動腳不好吧！」八三夭高雄巨蛋演唱會門票7月12日中午12點開賣，購票可洽KKTIX。

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