反町隆史同框松嶋菜菜子！結婚24年甜到蛀牙 網大讚理想夫妻

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本明星夫婦反町隆史、松嶋菜菜子再度為品牌代言合體，廣告中還曬出不少反町隆史年輕的帥照，由愛妻拍攝並說出「你變了，又沒變，願你跨越時間的長河，一直保持著美好的容顏。」結婚24年也超級閃。

反町隆史、松嶋菜菜子夫婦再次同框拍攝廣告。（翻攝自X）

51歲的反町隆史、松嶋菜菜子在1998年合作日劇《麻辣教師GTO》結緣，2001年走入婚姻的殿堂，婚後鮮少同框的兩人，去年不但一起演出《麻辣教師GTO Revival》，前年一起拍攝的同品牌廣告，更是兩人結婚22年首度在廣告上同框，當時就掀起熱烈討論。

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反町隆史隨著年齡增長，越來越帥，看著松嶋菜菜子的表情超有愛。（翻攝自X）

松嶋菜菜子在廣告中為反町隆史拍攝。（翻攝自X）

如今再次合體代言，網友紛紛表示，「他們真的是我理想的夫妻」、「松嶋菜菜子才是沒有變的人」、「天啊夫妻的表情都太有愛了」、「夫妻一起演戲真是好棒」。尤其是花絮中，松嶋菜菜子親自為反町隆史掌鏡的畫面，更是甜到不行，連反町隆史都害羞笑了，網友都感受到兩人有多甜蜜了。

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