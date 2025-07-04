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娛樂 最新消息

（專題）為心情降溫！全台飆高溫熱爆 聽這些歌好清涼

〔記者陳慧玲／專題報導〕這幾天台灣天氣爆熱，最高溫還飆破39度，民眾外出隨身小風扇、洋傘、清涼濕紙巾全都派上用場，也不斷聽到提醒多喝水，小心中暑。事實上有不少歌曲光聽歌名就讓人涼了一半，炎炎夏日不妨找出這些歌給自己一些清涼感吧！

周杰倫（右）手拿冰淇淋，和林書豪有逗趣互動。（翻攝自YouTube）周杰倫（右）手拿冰淇淋，和林書豪有逗趣互動。（翻攝自YouTube）

熱愛網球的「周董」周杰倫這幾天和老婆昆凌去英國倫敦看溫布頓網球賽，自己也技癢打起網球，說起周董的歌曲，內容多元，其中一首《土耳其冰淇淋》，看到歌名已感受到涼意，這首歌推出近10年，是他創作，並邀請籃球明星林書豪合作，獻出MV處女秀，如今兩人也成好友，常會在社群趣味互動。

周杰倫（右）和林書豪如今都是幸福爸爸。（翻攝自IG）周杰倫（右）和林書豪如今都是幸福爸爸。（翻攝自IG）

當時在MV中，周董和林書豪不但尬籃球也比琴藝，林書豪甚至跳了一段舞蹈，趣味感十足。MV播出後引起許多迴響，包括天后張惠妹也曾在機場跳一小段分享在社群上，笑說「想吃冰的節奏」，在最近極熱的天氣中，一起重溫周董的《土耳其冰淇淋》，在輕快的旋律中讓心情「降溫」吧！

光聽歌名就有清涼感的歌曲還不少，代表歌曲之一就是阿雅唱的《剉冰進行曲》，這首歌也曾紅遍大街小巷，不斷聽到阿雅高唱「紅豆、大紅豆、芋頭」，還把剉冰裡的配料點名一遍「綠豆粉圓米苔目，花生愛玉和仙草，芋圓粉粿小湯圓，清冰糖水牛奶冰」，勵志加油的歌曲精神，配上這些光想像就甜滋滋的剉冰配料，也很適合酷夏時節再聽一次。

南拳媽媽也唱過充滿夏日感的歌曲，像是彈頭、宇豪創作的《香草把噗》，充滿青春校園裡的回憶，另一首《橘子汽水》也帶有校園戀情的甜蜜感，「橘子汽水的香味飄在空氣中」也很適合近期高溫下的夢幻想像。

郭書瑤曾和「這群人」合唱並出現在MV中。（翻攝自YouTube）郭書瑤曾和「這群人」合唱並出現在MV中。（翻攝自YouTube）

郭書瑤的清涼打扮很適合最近的爆熱天氣。（翻攝自IG）郭書瑤的清涼打扮很適合最近的爆熱天氣。（翻攝自IG）

另外品冠唱過《珍珠奶茶》，「這群人」和郭書瑤則唱過《大冰奶》，看到郭書瑤在MV中躺在床上喝冰奶模樣已讓人消暑，在這連日高溫，熱到讓人受不了的時候，是不是也想點上一杯加冰塊的清涼手搖飲，配上歌曲清涼一「夏」。

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