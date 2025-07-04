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娛樂 電影

名導昆汀御用男星麥可馬德森驟逝！享壽67歲 死因出爐

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕曾多次和大導演昆汀塔倫提諾合作的美國男星麥可馬德森（Michael Madsen），今傳出於3日上午在馬里布的住家中被發現失去意識，經搶救無效，死因為心臟驟停，享壽67歲。

馬德森1957年9月25日出生於芝加哥，1992年在昆汀執導的犯罪電影《霸道橫行》中與哈維凱托、提姆羅斯、史帝夫布西密以及導演昆汀同台飆戲。他在片中最經典的橋段之一，是伴隨 Stealers Wheel 樂團的《Stuck in the Middle With You》一曲，邊跳舞邊割下警察耳朵。

麥可馬德森曾多次和大導演昆汀塔倫提諾合作，圖為《追殺比爾》劇照。（翻攝自IMDB）麥可馬德森曾多次和大導演昆汀塔倫提諾合作，圖為《追殺比爾》劇照。（翻攝自IMDB）

昆汀曾多次和馬德森合作，除了《霸道橫行》，還包含《追殺比爾》系列、《八惡人》，以及《從前，有個好萊塢》。除了演員身分，馬德森同時也是一位詩人和攝影師。

他的經紀人在聲明表示：「過去兩年，麥可在獨立電影領域持續有精彩表現，他對人生的下一章充滿期待，也正在準備出版新書《為父流淚：亡命者的思緒與詩篇》（Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems），目前正在編輯階段。麥可是好萊塢最具代表性的演員之一，他的離世讓無數人深感不捨。」

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