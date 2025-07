名導昆汀御用男星麥可馬德森驟逝！享壽67歲 死因出爐

羅子秦/核稿編輯

〔記者許世穎/綜合報導〕曾多次和大導演昆汀塔倫提諾合作的美國男星麥可馬德森(Michael Madsen),今傳出於3日上午在馬里布的住家中被發現失去意識,經搶救無效,死因為心臟驟停,享壽67歲。

馬德森1957年9月25日出生於芝加哥,1992年在昆汀執導的犯罪電影《霸道橫行》中與哈維凱托、提姆羅斯、史帝夫布西密以及導演昆汀同台飆戲。他在片中最經典的橋段之一,是伴隨 Stealers Wheel 樂團的《Stuck in the Middle With You》一曲,邊跳舞邊割下警察耳朵。

麥可馬德森曾多次和大導演昆汀塔倫提諾合作,圖為《追殺比爾》劇照。(翻攝自IMDB)

昆汀曾多次和馬德森合作,除了《霸道橫行》,還包含《追殺比爾》系列、《八惡人》,以及《從前,有個好萊塢》。除了演員身分,馬德森同時也是一位詩人和攝影師。

他的經紀人在聲明表示:「過去兩年,麥可在獨立電影領域持續有精彩表現,他對人生的下一章充滿期待,也正在準備出版新書《為父流淚:亡命者的思緒與詩篇》(Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems),目前正在編輯階段。麥可是好萊塢最具代表性的演員之一,他的離世讓無數人深感不捨。」

