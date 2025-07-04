晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

（獨家）《侏羅紀》導演《重生》寫情書給史匹柏 大讚黑寡婦成功非偶然「沒隔絕於世界外」

〔記者許世穎／紐約專訪〕影史賣座《侏羅紀》系列新作《侏羅紀世界：重生》前天（2日）一在台上映就拿下全台票房冠軍。導演蓋瑞斯愛德華堪稱是電影的幕後功臣，接受本報專訪時，分享他如何從影迷變成這部大片的掌舵者，過程既意外又夢幻。

思嘉喬安森在《侏羅紀世界：重生》化身女英雄，是全片靈魂人物。（UIP提供）思嘉喬安森在《侏羅紀世界：重生》化身女英雄，是全片靈魂人物。（UIP提供）

導演愛德華曾執導《哥吉拉》、《星際大戰外傳：俠盜一號》、《A.I.創世者》等片，擁有強烈的視覺風格。他回憶當初只是與老朋友聊電話敘舊，期間女友突然傳來一則新聞：「環球正在為《侏羅紀》系列尋找新導演」。他心想這是自己最愛的電影之一，便一邊聊電話、一邊偷偷把新聞連結丟給經紀人，還自嘲說：「我這樣是不是太蠢了？」

導演蓋瑞斯愛德華（左起）、喬納森貝利、思嘉喬安森、馬赫夏拉阿里一同宣傳《侏羅紀世界：重生》。（UIP提供）導演蓋瑞斯愛德華（左起）、喬納森貝利、思嘉喬安森、馬赫夏拉阿里一同宣傳《侏羅紀世界：重生》。（UIP提供）

沒想到短短幾天內，劇本寄來，他接連與製片法蘭克·馬歇爾、原作導演史蒂芬史匹柏、編劇大衛柯普，以及環球影業高層會面，一週內就拍板定案，堪稱是他職業生涯最快速、最瘋狂的轉折。

不過，這份機會帶來的壓力也不小。愛德華坦言，原本還偷偷希望劇本不夠好，這樣他就能理直氣壯地推掉，「因為《侏羅紀公園》是難以超越的經典，誰敢輕易接手？」但他說自己的偶像史匹柏親自把劇本交到他手上，他知道自己已無退路，只能全力以赴。「最後我選擇把它當成一部自私的電影拍，只拍我自己想看的樣子，希望世界上還有很多人跟我一樣喜歡。」

導演蓋瑞斯愛德華（中）直說，在《侏羅紀世界：重生》拍攝現場非常愉快。（UIP提供）導演蓋瑞斯愛德華（中）直說，在《侏羅紀世界：重生》拍攝現場非常愉快。（UIP提供）

電影找來「黑寡婦」思嘉喬安森（史嘉蕾喬韓森）主演，她不僅是全片的靈魂與驅動力，也讓愛德華大為佩服。他透露在馬爾他拍片時，原本被安排入住奢華飯店，但他偏好更樸實、有童年回憶感的家庭旅館，沒想到在大廳意外碰見喬韓森與家人悠閒度假。

愛德華回憶當下思嘉毫不掩飾自己的存在，甚至沒有人圍觀、拍照或打擾，這讓他明白為什麼她為何如此成功，還能詮釋出如此貼近人心的角色：「她沒有建立高牆，把自己隔絕於世界之外，還是過著很正常的生活，這讓她在銀幕上依然真實、可親。」

導演蓋瑞斯愛德華大讚思嘉喬安森拍攝《侏羅紀世界：重生》時毫無架子，演出讓人有共鳴。（UIP提供）導演蓋瑞斯愛德華大讚思嘉喬安森拍攝《侏羅紀世界：重生》時毫無架子，演出讓人有共鳴。（UIP提供）

這次《侏羅紀世界：重生》充滿對史匹柏電影的致敬，愛德華不諱言：「這部片像是一封情書，但情書和抄襲之間只有一線之隔，我也曾懷疑自己是不是只是在模仿他。」他說劇本由史匹柏與首集《侏羅紀公園》編劇大衛柯普共同開發，他覺得自己像是獲得了「合法使用權」，能盡情在這座影像遊樂場中玩耍。

片中角色反覆提到「沒有人在乎恐龍了」，但現實中《侏羅紀》系列已紅遍全球近30年。愛德華認為，前幾集的故事已經推展到恐龍和人類共存，故事走到了彷彿「沒有下一步」的瓶頸。直到他讀到劇本的第一頁，寫著「恐龍正在被遺忘、面臨滅絕」，他才覺得這是一個有趣且誠實的起點，「像是從別的電影結局開始講故事」，讓整個系列有了重新出發的理由。

思嘉喬安森先前亮麗出席《侏羅紀世界：重生》首映。（UIP提供）思嘉喬安森先前亮麗出席《侏羅紀世界：重生》首映。（UIP提供）

電影的影像風格也備受讚譽，不少影評形容這是「最美的一部《侏羅紀》電影」。愛德華將功勞歸給膠捲拍攝：「現在數位攝影機都在追求更接近現實、更高畫質，但膠卷的美，是超越現實的浪漫，就像電影的本質，不是照搬現實，而是創造一個更美好的版本。」他謙虛地說，電影的美感不全是自己的功勞，「只要拍膠卷，就很容易漂亮起來。」話語中，仍能感受到一個影迷圓夢般的熱情與謙遜。《侏羅紀世界：重生》全台熱映中。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中