（獨家）《侏羅紀》導演《重生》寫情書給史匹柏 大讚黑寡婦成功非偶然「沒隔絕於世界外」

〔記者許世穎／紐約專訪〕影史賣座《侏羅紀》系列新作《侏羅紀世界：重生》前天（2日）一在台上映就拿下全台票房冠軍。導演蓋瑞斯愛德華堪稱是電影的幕後功臣，接受本報專訪時，分享他如何從影迷變成這部大片的掌舵者，過程既意外又夢幻。

思嘉喬安森在《侏羅紀世界：重生》化身女英雄，是全片靈魂人物。（UIP提供）

導演愛德華曾執導《哥吉拉》、《星際大戰外傳：俠盜一號》、《A.I.創世者》等片，擁有強烈的視覺風格。他回憶當初只是與老朋友聊電話敘舊，期間女友突然傳來一則新聞：「環球正在為《侏羅紀》系列尋找新導演」。他心想這是自己最愛的電影之一，便一邊聊電話、一邊偷偷把新聞連結丟給經紀人，還自嘲說：「我這樣是不是太蠢了？」

請繼續往下閱讀...

導演蓋瑞斯愛德華（左起）、喬納森貝利、思嘉喬安森、馬赫夏拉阿里一同宣傳《侏羅紀世界：重生》。（UIP提供）

沒想到短短幾天內，劇本寄來，他接連與製片法蘭克·馬歇爾、原作導演史蒂芬史匹柏、編劇大衛柯普，以及環球影業高層會面，一週內就拍板定案，堪稱是他職業生涯最快速、最瘋狂的轉折。

不過，這份機會帶來的壓力也不小。愛德華坦言，原本還偷偷希望劇本不夠好，這樣他就能理直氣壯地推掉，「因為《侏羅紀公園》是難以超越的經典，誰敢輕易接手？」但他說自己的偶像史匹柏親自把劇本交到他手上，他知道自己已無退路，只能全力以赴。「最後我選擇把它當成一部自私的電影拍，只拍我自己想看的樣子，希望世界上還有很多人跟我一樣喜歡。」

導演蓋瑞斯愛德華（中）直說，在《侏羅紀世界：重生》拍攝現場非常愉快。（UIP提供）

電影找來「黑寡婦」思嘉喬安森（史嘉蕾喬韓森）主演，她不僅是全片的靈魂與驅動力，也讓愛德華大為佩服。他透露在馬爾他拍片時，原本被安排入住奢華飯店，但他偏好更樸實、有童年回憶感的家庭旅館，沒想到在大廳意外碰見喬韓森與家人悠閒度假。

愛德華回憶當下思嘉毫不掩飾自己的存在，甚至沒有人圍觀、拍照或打擾，這讓他明白為什麼她為何如此成功，還能詮釋出如此貼近人心的角色：「她沒有建立高牆，把自己隔絕於世界之外，還是過著很正常的生活，這讓她在銀幕上依然真實、可親。」

導演蓋瑞斯愛德華大讚思嘉喬安森拍攝《侏羅紀世界：重生》時毫無架子，演出讓人有共鳴。（UIP提供）

這次《侏羅紀世界：重生》充滿對史匹柏電影的致敬，愛德華不諱言：「這部片像是一封情書，但情書和抄襲之間只有一線之隔，我也曾懷疑自己是不是只是在模仿他。」他說劇本由史匹柏與首集《侏羅紀公園》編劇大衛柯普共同開發，他覺得自己像是獲得了「合法使用權」，能盡情在這座影像遊樂場中玩耍。

片中角色反覆提到「沒有人在乎恐龍了」，但現實中《侏羅紀》系列已紅遍全球近30年。愛德華認為，前幾集的故事已經推展到恐龍和人類共存，故事走到了彷彿「沒有下一步」的瓶頸。直到他讀到劇本的第一頁，寫著「恐龍正在被遺忘、面臨滅絕」，他才覺得這是一個有趣且誠實的起點，「像是從別的電影結局開始講故事」，讓整個系列有了重新出發的理由。

思嘉喬安森先前亮麗出席《侏羅紀世界：重生》首映。（UIP提供）

電影的影像風格也備受讚譽，不少影評形容這是「最美的一部《侏羅紀》電影」。愛德華將功勞歸給膠捲拍攝：「現在數位攝影機都在追求更接近現實、更高畫質，但膠卷的美，是超越現實的浪漫，就像電影的本質，不是照搬現實，而是創造一個更美好的版本。」他謙虛地說，電影的美感不全是自己的功勞，「只要拍膠卷，就很容易漂亮起來。」話語中，仍能感受到一個影迷圓夢般的熱情與謙遜。《侏羅紀世界：重生》全台熱映中。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法