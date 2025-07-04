（專題）周董阿妹帶動台灣經濟！北桃高演唱會「狂吸百億驚人商機」

〔記者邱奕欽／專題報導〕台灣演唱會經濟正成為城市競爭的新武器，從台北大巨蛋、桃園國際棒球場到高雄國家體育場，巨星演唱會輪番開唱，帶進龐大人潮、商機與觀光效益。根據各地方政府統計，近年演唱會不僅門票秒殺，還推升旅宿、餐飲、交通及商圈營收，甚至衍生周邊夜經濟與觀光旅遊的加值效益，狂吸共破百億元的驚人商機，被譽為城市最強觀光引擎。

周杰倫（左）、張惠妹去年輪番開唱大巨蛋，助攻觀光效益估破40億。（本報組合資料照，杰威爾、環球EMI提供）

周杰倫、張惠妹輪番開唱大巨蛋 助攻觀光效益估破40億

請繼續往下閱讀...

據台北市商業處調查，「周董」周杰倫去年於台北大巨蛋舉辦4場《嘉年華》巡演，為地方帶來約17.44億元經濟效益，並帶動周邊住房及商圈業績顯著成長；「阿妹」張惠妹隨後舉辦5場《ASMR Maxxx》巡演，吸引約20萬人次入場，若依相同平均觀眾消費金額推算，觀光產值可望超過22.9億元，較部分媒體早前估算的11億元更為可觀。此外，台北大巨蛋場館內的餐廳和地下街商家，也因演唱會人潮湧入，估計每月可增加約8000萬元的業績。

紅髮艾德曾到高雄開唱。（資料照，讀者提供）

國際巨星雲集港都 高雄157場演唱會年創57億觀光財

高雄則以國際天團輪番進駐為亮點，包括紅髮艾德（Ed Sheeran）、火星人布魯諾（Bruno Mars）、Lisa見面會、接招（Take That）演唱會，以及大港開唱等活動，去年總計舉辦超過157場演唱會，吸引171萬人次，創造57億元觀光產值。市府不只祭出場租、娛樂稅減免，還加強接駁及夜經濟優惠方案，甚至將酒吧串聯觀光行程，放大金流效益，讓「演唱會經濟」成為行銷城市的最佳舞台。

五月天2019年在桃園國際棒球場連開11場「藍BLUE」演唱會。（資料照，相信音樂提供）

五月天11場演唱會吸27萬人朝聖 桃園旅宿滿載創6億效益

桃園方面，五月天2019年在桃園國際棒球場連開11場「藍BLUE」演唱會，早在當時便吸引27.5萬人朝聖，總票房突破6.56億元，觀光效益超過6億元；周邊飯店訂房一位難求，帶動機捷與高鐵運輸量連續刷新紀錄，跨年夜當天機捷單日進出破14萬人次，高鐵站也增開班次，形成鐵道運輸奇景，連臨時合作的15家攤商，都能在演唱會期間創下單日60萬元業績，可見五月天號召力之驚人。此外，韓國娛樂頒獎典禮「AAA」更有望於今年12月6日、7日在桃園樂天棒球場舉辦，初步保守評估會帶動當地旅宿、周邊商品與粉絲聚會商機。

從演唱會帶人潮到地方深度旅遊 永續經濟與居民生活品質需兼顧

除了3大城市持續推升「演唱會經濟」，各地方政府也積極思考如何把人潮留下來，延伸到觀光旅遊及夜經濟，例如串聯夜市、打卡地標與主題觀光路線，讓金流多點擴散。專家認為，演唱會絕不只是歌迷的音樂盛事，更是結合旅宿、交通、餐飲、娛樂等跨產業的巨大推進器，未來如何兼顧城市居民生活品質，同時放大演唱會產值，將是關鍵挑戰。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法