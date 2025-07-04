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娛樂 最新消息

雷嘉汭進軍韓劇！同台馬東石、朴炯植 超猛劇照曝光

雷嘉汭進軍韓劇《十二使者》。（Disney＋提供）雷嘉汭進軍韓劇《十二使者》。（Disney＋提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕Disney+奇幻韓劇《十二使者》由馬東石、朴炯植、徐仁國、李主儐、成東鎰等超豪華卡司領銜演出，曾演出《八尺門的辯護人》的台灣新生代演員雷嘉汭也首次挑戰韓劇，飾演神秘的蛇使者「鈴鐺」。雷嘉汭說：「這次是演蛇的使者鈴鐺，又非常巧在蛇年上映，非常的期待這次的作品。期待八月份上映，也很期待再跟其他使者們相聚在一起，好想他們！」

擁有絕對力量、象徵老虎的「泰山」是馬東石飾演。（Disney＋提供）擁有絕對力量、象徵老虎的「泰山」是馬東石飾演。（Disney＋提供）

該劇靈感源自東方十二生肖，講述十二位以人類姿態守護世人的神秘使者，與釋放遠古邪惡力量的勢力展開激戰。擁有絕對力量、象徵老虎的「泰山」是十二使者的領袖，這個角色由創下主演漫威《永恆族》及《屍速列車》的全球演員馬東石飾演。

朴炯植飾演邪惡勢力「五鬼」。（Disney＋提供）朴炯植飾演邪惡勢力「五鬼」。（Disney＋提供）

馬東石將和十二使者一同奮戰，將要對抗代表烏鴉、威脅使者與人類的邪惡勢力「五鬼」（暫譯），該角飾演者是近期在《寶物島》中以精湛演技大受好評的朴炯植出演。

懷抱成為下一代領袖夢想、象徵猴子的使者「元勝」（暫譯），由曾出演《某一天滅亡來到我家門前》、《死期將至》並以穩健演技留下深刻印象的徐仁國飾演。象徵龍、與惡鬼之戰後力量被封印的使者「彌勒」（暫譯），則由在《離婚保險》與《犯罪都市4》中展現細膩情感演技的李主儐出演。個性鮮明、擁有豐富角色消化力的高圭弼，將飾演象徵豬的使者「多尼」（暫譯），再次帶來強烈印象。

成東鎰飾演唯一獲神選中的人類、十二使者的管理者「馬祿」。（Disney＋提供）成東鎰飾演唯一獲神選中的人類、十二使者的管理者「馬祿」。（Disney＋提供）

資深演員成東鎰則飾演唯一被神選中的人類「馬祿」，作為十二使者的管理者，為劇情添上深厚情感。《十二使者》將於8月23日在Disney+上線。

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