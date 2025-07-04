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娛樂 最新消息

台版「軍裝玄彬」現身！黃少祺、江宏恩COS特種部隊 自豪「全制霸」等級

黃少祺（右）與江宏恩為《願望》Cosplay成特種部隊。（三立提供）黃少祺（右）與江宏恩為《願望》Cosplay成特種部隊。（三立提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕三立八點檔《願望》話題不斷，最新劇情中，黃少祺與江宏恩化身「特種部隊」登場，全副武裝投入秘密調查行動，帥氣造型吸睛。兩人換上迷彩服、臉塗軍用迷彩妝，展現硬漢氣勢。

黃少祺笑說，當天一穿上軍裝腦中立刻浮現《愛的迫降》中玄彬的畫面：「真的像是圓夢成功，願望成真！」他透露一直想挑戰軍人角色，這次終於在台八劇中過足戲癮，「造型超帥、劇情又新鮮，簡直像在玩角色扮演一樣！」

黃少祺（右）與江宏恩卯足全力Cosplay特種部隊。（三立提供）黃少祺（右）與江宏恩卯足全力Cosplay特種部隊。（三立提供）

而擁有一身黝黑膚色的江宏恩則打趣說，迷彩妝一上臉根本與本來膚色融為一體，「完全無違和！」他也笑稱，從古裝、時裝一路拍到軍裝，和黃少祺的角色造型已達「全制霸」等級，戲路更上一層樓。

黃少祺感性分享，《願望》拍到現在已突破200集，原以為題材快被用盡，沒想到劇組總能端出新驚喜，「這次軍人造型真的讓我大呼過癮！」

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