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娛樂 電視

MyVideo收視榜出爐！夜市綜藝《我們這一攤》奪冠 狠甩韓流宋智孝海女秀

〔記者李紹綾／台北報導〕MyVideo公布2025年上半年收視排行榜，節目館榜單由本土實境綜藝全面壓境，夜市實境秀《我們這一攤》憑藉獨特的夜市人情味與創業故事奪得節目榜冠軍，第二季播出以來掀起熱烈討論。

MyVideo公布2025年上半年節目館收視排行榜。（台灣大哥大MyVideo提供）MyVideo公布2025年上半年節目館收視排行榜。（台灣大哥大MyVideo提供）

延續熱度的《花甲少年趣旅行》穩居第三，以及《全明星出發吧！》、《全村的希望》、《一碗江湖》等風格各異的綜藝作品，共同展現台灣綜藝內容的多元與創新。《我們回家吧》第三季在6月中甫開播，僅兩週就衝進節目第七名、台綜第四，聲勢持續升溫。

在知識型與紀錄片類節目方面，韓星宋智孝參與的《潛進韓國：宋智孝的海女冒險》空降亞軍，展現韓流綜藝的強大吸粉力。其中最具溫度與文化深度的節目，莫過於由台灣籍首位米其林三星主廚何順凱主持的《一碗江湖》，節目中他走訪嘉義名店「林聰明沙鍋魚頭」，挖掘這道從「菜尾」演變而來的經典料理背後，橫跨三代的家族傳承與創新故事，登上節目TOP 10。《空難事件簿：波音737Max》、《與恐龍共舞》、《路怒症殺人案》等國際紀錄片也深受用戶青睞，顯示觀眾對知識型與社會議題節目的接受度持續成長。

MyVideo公布2025年上半年戲劇館收視排行榜。（台灣大哥大MyVideo提供）MyVideo公布2025年上半年戲劇館收視排行榜。（台灣大哥大MyVideo提供）

戲劇館由楊紫、李現主演的古裝劇《國色芳華》拔得頭籌，《喝酒吧！笨蛋》播出短短一個月，強勢登戲劇館亞軍，奪下上半年「台劇收視王」寶座。《歡迎光臨 二代咖啡》，以及動作喜劇《太太太厲害》與台語律政劇《無罪推定》，前十名中台劇就佔據四席，展現本土影集多元風貌與觀眾黏著度。從喜劇到寫實、從動作到律政，台劇類型持續創新、題材多元，也再次印證台灣影視創作者的旺盛創作能量與市場潛力不容小覷。

MyVideo公布2025年上半年電影館收視排行榜。（台灣大哥大MyVideo提供）MyVideo公布2025年上半年電影館收視排行榜。（台灣大哥大MyVideo提供）

電影館榜首由《哪吒之魔童降世》奪下，以突破傳統的動畫敘事與燃爆特效擄獲各年齡層觀眾。緊隨其後的韓國動作爽片《犯罪都市4》與盧貝松監製、台北取景的《台北追緝令》，則讓動作迷大呼過癮。動畫電影熱度延燒，《灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK》、《電影哆啦A夢：大雄的地球交響樂》、《MINECRAFT麥塊電影》全面進榜。韓國驚悚片《破墓》也不容小覷，以強烈驚嚇氛圍異軍突起，證明恐怖片在串流平台仍具鐵粉支持力。

MyVideo公布2025年上半年動漫館收視排行榜。（台灣大哥大MyVideo提供）MyVideo公布2025年上半年動漫館收視排行榜。（台灣大哥大MyVideo提供）

2025上半年動漫館由《我獨自升級》強勢奪冠，標誌著韓漫改編動畫正式打入主流市場。日本經典如《七龍珠：DAIMA》、《新哆啦A夢》則穩居前段，穩定吸引全年齡觀眾。榜單第6至第9名由異世界題材作品輪番進榜，從《瞬間治癒卻被當成廢物踢出隊伍的天才治療師》到《雖然是公會的櫃檯小姐》，腦洞世界觀搭配逆襲設定，完美滿足動漫族群的熱血幻想。

MyVideo公布2025年上半年兒童館收視排行榜。（台灣大哥大MyVideo提供）MyVideo公布2025年上半年兒童館收視排行榜。（台灣大哥大MyVideo提供）

兒童館則呈現國際品牌與台灣原創並行局面，《妙妙犬布麗》、《阿奇幼幼園》、《汪汪隊立大功》穩居榜單前段。日系IP如《Hello Kitty：Super Style！》、《可愛巧虎島》、《寶可夢》人氣持續穩定。本土作品也不落人後，《碰碰紅綠豆》強勢殺進前十名，展現台灣原創在兒童影音市場的潛力與創意，逐步打破「全靠進口」的刻板印象，培養新世代專屬的本土童年記憶。

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