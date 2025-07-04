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娛樂 最新消息

一生得一次！6位台北電影節「最佳新演員」得主動向曝

北影近年最佳新演員，方郁婷（左起）、鄭又菲、陳姸霏、洪金輝。（台北電影節提供，合成圖）北影近年最佳新演員，方郁婷（左起）、鄭又菲、陳姸霏、洪金輝。（台北電影節提供，合成圖）

〔記者鍾志均／專題報導〕第27屆「台北電影獎」頒獎典禮明週六登場，一生只能拿一次的「最佳新演員獎」為頗受矚目的獎項之一，近年拿到北影新演員獎的演員，究竟出路如何？又有多少演員再接再厲拍出好作品？以下整理近5年北影最佳新人，大家也能給他們多點掌聲，畢竟演員之路並不好走。

《BIG》鄭又菲。（台北電影節提供）《BIG》鄭又菲。（台北電影節提供）

★2024 鄭又菲《BIG》/ 新作：《我們與惡的距離 II》「羅卉」

魏德聖執導的《BIG》聚焦抗癌兒童樂觀進取的主題，當時年僅11歲的鄭又菲演出罹癌病童「源源」，精湛表現讓她在台北電影獎、金馬獎都拿下最佳新演員獎，讓她哭出兩條淚痕。

鄭又菲在《BIG》頂著光頭，強調未來會繼續演戲，挑戰更多不一樣的角色；今年她在《我們與惡的距離 II》飾演白潤音的妹妹，也是黃鐙輝和謝欣穎的女兒，從4歲就開拍廣告的她，想必演戲對她來說並不困難。

《哈勇家》洪金輝。（華映娛樂提供）《哈勇家》洪金輝。（華映娛樂提供）

★2023 洪金輝《哈勇家》 / 新作：電影《獵人兄弟》、

前年北影最佳新演員首度開出「雙蛋黃」，47歲的洪金輝以《哈勇家》榮登該獎項最年長的得獎者；他原本有機會參加《賽德克·巴萊》試鏡，只是當時礙於職業軍人身分，只好錯失良機，好不容易拿到《哈勇家》的演出機會，即使家人不太看好，也阻擋不了他的決心。

洪金輝在《哈勇家》飾演女主角林亭莉的爸爸，自然演技被評審看見，首次演戲就拿獎；他今年則在《獵人兄弟》演出徐詣帆、馬志翔的舅舅，當他看到電影試鏡消息時就躍躍欲試，此次更讓他「久違圓夢」，直說「當年沒能合作《賽德克·巴萊》，這次在《獵人兄弟》相聚，真是祖靈的安排。」

《青春並不溫柔》葉曉霏。（希望影視提供）《青春並不溫柔》葉曉霏。（希望影視提供）

2023葉曉霏《青春並不溫柔》 / 新作：《全民嬰檢》「小芯」

葉曉霏主演的《青春並不溫柔》聚焦1994年青春革命成長愛情故事，是她入行7年來首座個人獎項，她飾演的魏青外在呈現勇敢叛逆，花半年以魏青的狀態生活，曾形容那段時光是「要死不活」，沒來由的容易陷入憂鬱。

今年葉曉霏參與人生劇展《全民嬰檢》演出，和喬瑟夫飾演夫妻，感情穩定的兩人，意外迎來新生命的降臨；該劇描繪只要有生育計畫的夫妻，都要通過測驗、取得資格後，才「配」為人父母，議題切合時事，新鮮有趣。

《美國女孩》方郁婷。（傳影提供）《美國女孩》方郁婷。（傳影提供）

★2022 方郁婷《美國女孩》 / 新作：電影《大濛》「阿月」

方郁婷首次演電影，就以《美國女孩》雙料拿下北影，金馬獎新演員，感謝片中的「媽媽」林嘉欣拍戲時給一些小技巧；她在片中性格叛逆，面對母親的厭世，無處宣洩的情緒令人動容，在林嘉欣面前也毫不生澀，奪獎實至名歸。

下半年，方郁婷將在陳玉勳執導的《大濛》挑大樑演出1950年代的女孩「阿月」，據知直接將所有台語背下來，獲監製忍不住稱讚「根本是天才」；《大濛》以民國40年代台灣為背景，「阿月」接獲哥哥被槍斃死訊，決定從嘉義北上認屍，和三輪車伕趙公道發展出一段超越血緣的羈絆，被看好有望再角逐金馬演技獎。

《無聲》陳姸霏。（CATCHPLAY提供）《無聲》陳姸霏。（CATCHPLAY提供）

★2021 陳姸霏《無聲》 / 新作：電影《夜校女生》「小愛」

陳姸霏表現亮眼，以《無聲》雙料拿下北影，金馬獎最佳新演員，她在片中演聽障女學生，沒有語言輔助，利用表情、肢體帶出角色性格，獲讚「完美詮釋角色處境，表演細膩動人，且層次豐富，打動人心」。

今年陳姸霏主演《夜校女生》在釜山影展獲高度讚賞，電影本月也在韓國上映，她飾演被迫就讀「一女中夜校」的學生小愛，和就讀日校的項婕如結為好友，兩人平時互換制服，體會初戀、升學壓力以及同儕競爭之間的複雜人生，演出自然動人。

《主管再見》李曆融。（台北電影節提供）《主管再見》李曆融。（台北電影節提供）

★2020 李曆融《主管再見》 / 新作：無

李曆融在《主管再見》演獄中少年犯，成功演繹角色的糾結心境獲獎；本他為台北電影獎遠從雲林下崙村來台北，自虧整個村莊的人都很期待他得獎，堪稱「全村的希望」。只是當時年僅15歲的他，似乎志不在演戲，此後幾乎沒演出作品，他曾在訪問中透露，「長大之後如果有人找，我就會繼續演下去。」

★台北電影節近五年「最佳新演員」得主：

2024 鄭又菲《BIG》

2023 洪金輝《哈勇家》、葉曉霏《青春並不溫柔》

2022 方郁婷《美國女孩》

2021 陳姸霏《無聲》

2020 李曆融《主管再見》

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