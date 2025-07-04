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「IU弟弟」威脅到他！李鍾碩讚小舅子：最近有夠紅

《瑞草洞》李鍾碩（左）幽默虧姜有皙最近很紅。（翻攝自X）《瑞草洞》李鍾碩（左）幽默虧姜有皙最近很紅。（翻攝自X）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由李鐘奭（原譯：李鍾碩）、文佳煐主演的職人日常劇《瑞草洞》，描繪「律師五人幫」在職場笑淚交織的生活日常。日前記者會上，李鍾碩公開大讚「五人幫」之一的姜有皙，「最近聲勢旺到讓人害怕，能一起合作我也感到很開心。」一句話立刻引發全場爆笑。

姜有皙最近因演出《苦盡柑來遇見你》受到關注，此次又接演《瑞草洞》。（翻攝自X）姜有皙最近因演出《苦盡柑來遇見你》受到關注，此次又接演《瑞草洞》。（翻攝自X）

由李鍾碩主演的《瑞草洞》日前舉行記者會。（翻攝自X）由李鍾碩主演的《瑞草洞》日前舉行記者會。（翻攝自X）

原來姜有皙憑《苦盡柑來遇見你》中飾演IU（李知恩）弟弟「銀明」一角爆紅，而IU正是李鍾碩的現實女友，這段戲裡戲外的「另類親戚緣分」讓合作話題性十足。李鍾碩更笑說：「我們這部劇最大的看點之一，就是有最近最紅的姜有皙！」姜有皙則搞笑回應：「我的人氣大概只佔1%，剩下99%都是導演和前輩們的功勞。」兩人互動默契十足，網友直呼：「這根本是《瑞草洞》版的IU家庭聚會！」

文佳煐（左）、李鍾碩主演職人日常劇《瑞草洞》。（翻攝自X）文佳煐（左）、李鍾碩主演職人日常劇《瑞草洞》。（翻攝自X）

李鍾碩表示過去多演出情節強烈的戲劇，此次想嘗試一部讓觀眾可以輕鬆看的日常劇《瑞草洞》。（Hami Video提供）李鍾碩表示過去多演出情節強烈的戲劇，此次想嘗試一部讓觀眾可以輕鬆看的日常劇《瑞草洞》。（Hami Video提供）

睽違3年重返小螢幕，李鍾碩坦言過去多演出情節強烈的作品，這次特別想挑戰沒嘗試過的風格，「我想演一部讓觀眾可以輕鬆看的日常劇」，因此選擇了以律師職場為背景的《瑞草洞》。童星出身的文佳煐，藝齡將近20年，此次卻是首次挑戰需深入詮釋職業特性的角色，她表示：「雖然台詞多、準備也多，但這次的角色很新鮮，也讓我有很大的成就感。」

《瑞草洞》姜有皙飾演「律師五人幫」之一。（Hami Video提供）《瑞草洞》姜有皙飾演「律師五人幫」之一。（Hami Video提供）

有「法律劇專業戶」封號的柳惠英，繼《Law School》後終於以正式律師身分現身螢光幕前，她自豪表示：「法學院都畢業了，這次終於真的當上律師啦！」而曾多次被觀眾笑稱「無業代表」的林成宰，也終於在本劇迎來職業轉型，開心喊話：「這次終於有工作了，還是律師，超感動的啊！」該劇將於7月6日起，每週日、一在Hami Video跟播。

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