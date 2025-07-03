王子揭新歌動向鬆口感性告白 徐新洋曝投資慘賠7位數

《全明星運動會》紅隊隔3年重遊瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店，徐新洋（左起）、林思宇、邱勝翊、粿粿、胡祖薇至茶園品茶。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／蘇澳報導〕「王子」邱勝翊、粿粿、徐新洋、「宇宙」林思宇、胡祖薇在實境《全明星運動會》第三季中結下好交情，上週成員們到瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店度假敘舊也分享近況，5人相處鬥嘴歡笑不斷，談及如果第五季是找原班人馬回歸，會很有意願。

王子透露預計在下個月發新歌。（記者胡舜翔攝）

王子透露預計在下個月發新歌，走抒情搖滾風格，還有參與寫詞，「因為之前跟我弟有唱跳的作品，這次想跳脫」，也說想拍戲仍在等待好作品，談及《全明星》的好友們，王子也直言，他們算是他在演藝圈最緊密、最好的一群朋友，「（他們）是人生中很重要的朋友，因為大家都很真誠，想把好的東西都跟大家分享，我們私下也常一起出遊，能夠大家一起出去玩很難得。」

請繼續往下閱讀...

《全明星運動會》紅隊隔3年重遊瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店，徐新洋（左起）、邱勝翊、林思宇、粿粿、胡祖薇。（記者胡舜翔攝）

而最近參與《最強的身體》拍攝的胡祖薇笑說，自己都與運動類脫不了關係，也說這次在錄的節目相當耗體力，素人挑戰者實力都很強，直呼會累到想放棄，雖尚未播出但她在節目表現值得期待；而宇宙近期則剛拍完一部電影，最近重心都放在拍戲上，而日前她與團體A'N'D部分成員在瑋晉演唱會驚喜合體，一曲《我好寂寞》掀回憶殺，至於未來是否有機會全員合體？宇宙坦言自然希望，不過有些成員目前是在中國發展，成形機會不大。

徐新洋笑說自己股票賠了7位數。（記者胡舜翔攝）

徐新洋最近除了參與爸爸主持的《全村的希望》在Yahoo也有《星二代很忙內》，被問及最近在演藝圈行程似乎多了許多，他則笑說是因為自己股票賠了7位數，需要努力賺回來，而王子、胡釋安等人也有受到之前股市動盪影響，粿粿還笑說：「他（王子）跟安安的臉都綠的，他們用手機看股票，但股票都跌都是綠的。」

這次幾人齊聚談起《全明星運動會》彷彿像是老兵在談過往當兵事蹟，就連比賽的比分他們都記得一清二楚，眾人也相當珍惜相處時光，安安更在台北工作結束後直奔到宜蘭找大家，友情溢於言表。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法