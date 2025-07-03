晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王子揭新歌動向鬆口感性告白 徐新洋曝投資慘賠7位數

《全明星運動會》紅隊隔3年重遊瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店，徐新洋（左起）、林思宇、邱勝翊、粿粿、胡祖薇至茶園品茶。（記者胡舜翔攝）《全明星運動會》紅隊隔3年重遊瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店，徐新洋（左起）、林思宇、邱勝翊、粿粿、胡祖薇至茶園品茶。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／蘇澳報導〕「王子」邱勝翊、粿粿、徐新洋、「宇宙」林思宇、胡祖薇在實境《全明星運動會》第三季中結下好交情，上週成員們到瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店度假敘舊也分享近況，5人相處鬥嘴歡笑不斷，談及如果第五季是找原班人馬回歸，會很有意願。

王子透露預計在下個月發新歌。（記者胡舜翔攝）王子透露預計在下個月發新歌。（記者胡舜翔攝）

王子透露預計在下個月發新歌，走抒情搖滾風格，還有參與寫詞，「因為之前跟我弟有唱跳的作品，這次想跳脫」，也說想拍戲仍在等待好作品，談及《全明星》的好友們，王子也直言，他們算是他在演藝圈最緊密、最好的一群朋友，「（他們）是人生中很重要的朋友，因為大家都很真誠，想把好的東西都跟大家分享，我們私下也常一起出遊，能夠大家一起出去玩很難得。」

《全明星運動會》紅隊隔3年重遊瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店，徐新洋（左起）、邱勝翊、林思宇、粿粿、胡祖薇。（記者胡舜翔攝）《全明星運動會》紅隊隔3年重遊瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店，徐新洋（左起）、邱勝翊、林思宇、粿粿、胡祖薇。（記者胡舜翔攝）

而最近參與《最強的身體》拍攝的胡祖薇笑說，自己都與運動類脫不了關係，也說這次在錄的節目相當耗體力，素人挑戰者實力都很強，直呼會累到想放棄，雖尚未播出但她在節目表現值得期待；而宇宙近期則剛拍完一部電影，最近重心都放在拍戲上，而日前她與團體A'N'D部分成員在瑋晉演唱會驚喜合體，一曲《我好寂寞》掀回憶殺，至於未來是否有機會全員合體？宇宙坦言自然希望，不過有些成員目前是在中國發展，成形機會不大。

徐新洋笑說自己股票賠了7位數。（記者胡舜翔攝）徐新洋笑說自己股票賠了7位數。（記者胡舜翔攝）

徐新洋最近除了參與爸爸主持的《全村的希望》在Yahoo也有《星二代很忙內》，被問及最近在演藝圈行程似乎多了許多，他則笑說是因為自己股票賠了7位數，需要努力賺回來，而王子、胡釋安等人也有受到之前股市動盪影響，粿粿還笑說：「他（王子）跟安安的臉都綠的，他們用手機看股票，但股票都跌都是綠的。」

這次幾人齊聚談起《全明星運動會》彷彿像是老兵在談過往當兵事蹟，就連比賽的比分他們都記得一清二楚，眾人也相當珍惜相處時光，安安更在台北工作結束後直奔到宜蘭找大家，友情溢於言表。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中