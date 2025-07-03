呂文婉怒了！爆節目有人外流還兩面挑撥「都當我們死了？」

呂文婉分享某次錄影遭來賓外流節目腳本。（翻攝自YT）

〔記者張宇嫺／台北報導〕資深媒體人呂文婉熟知演藝圈各種秘辛，是談話性節目的常客；近日她上《娛樂頭版頭》透露，某次在節目爆料八卦，卻被同場來賓外流腳本，甚至在她與許聖梅之間挑撥離間，讓她氣得直呼：「都當我們死了嗎？」

呂文婉怒批對方沒有職業道德。（翻攝自YT）

呂文婉表示，自己爆料向來不指名道姓，一是給當事人改過機會，二來討論空間也較大，而圈內也普遍遵守「出了攝影棚就忘記」的默契。然而，某次錄影結束後，她剛出攝影棚，就接到製作單位來電，告知有人外流節目腳本，讓許聖梅誤會自己是事件當事人，導致許聖梅放話要提告，讓呂文婉又錯愕又憤怒，直批：「怎麼可以搞這種事？這是極度挑撥、極度沒職業道德！」

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許聖梅透露該外流者還會挑撥離間。（翻攝自YT）

她更加碼爆料，該外流者在許聖梅面前講她壞話，又在她面前說許聖梅的不是，導致外界誤以為兩人交惡，「后不見后」，且受害者不只她們兩人。對方頻搞小動作，連平時好脾氣的呂文婉也忍不住怒批：「你兩邊都當我們死了嗎？我們會遇到，總會聊吧？」

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