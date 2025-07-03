晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

呂文婉怒了！爆節目有人外流還兩面挑撥「都當我們死了？」

呂文婉分享某次錄影遭來賓外流節目腳本。（翻攝自YT）呂文婉分享某次錄影遭來賓外流節目腳本。（翻攝自YT）

〔記者張宇嫺／台北報導〕資深媒體人呂文婉熟知演藝圈各種秘辛，是談話性節目的常客；近日她上《娛樂頭版頭》透露，某次在節目爆料八卦，卻被同場來賓外流腳本，甚至在她與許聖梅之間挑撥離間，讓她氣得直呼：「都當我們死了嗎？」

呂文婉怒批對方沒有職業道德。（翻攝自YT）呂文婉怒批對方沒有職業道德。（翻攝自YT）

呂文婉表示，自己爆料向來不指名道姓，一是給當事人改過機會，二來討論空間也較大，而圈內也普遍遵守「出了攝影棚就忘記」的默契。然而，某次錄影結束後，她剛出攝影棚，就接到製作單位來電，告知有人外流節目腳本，讓許聖梅誤會自己是事件當事人，導致許聖梅放話要提告，讓呂文婉又錯愕又憤怒，直批：「怎麼可以搞這種事？這是極度挑撥、極度沒職業道德！」

許聖梅透露該外流者還會挑撥離間。（翻攝自YT）許聖梅透露該外流者還會挑撥離間。（翻攝自YT）

她更加碼爆料，該外流者在許聖梅面前講她壞話，又在她面前說許聖梅的不是，導致外界誤以為兩人交惡，「后不見后」，且受害者不只她們兩人。對方頻搞小動作，連平時好脾氣的呂文婉也忍不住怒批：「你兩邊都當我們死了嗎？我們會遇到，總會聊吧？」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中