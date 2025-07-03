日本「暗黑界最強美腿」新有菜 今年底引退是否另藏隱情

AV女優新有菜將在2025年12月31日正式引退。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本AV界「最強美腿」新有菜宣布於2025年12月31日正式引退，結束長達9年的AV生涯。才28歲的新有菜為何在事業巔峰期引退？沒有新有菜，誰又會接棒美腿AV女優位置？都是外界關注焦點。

新有菜即將結束長達9年的AV生涯。（翻攝自X）

新有菜2016年成為S1專屬女優，當時塑造的形象為「次世代的直球偶像」，有人說她因崇拜明日花綺羅而入行。2020年新有菜轉投FALENO，此時開始宣傳重點從她的甜美長相轉為一雙又長又直的鉛筆腿，身高166公分的她，腿長就佔88公分，超過身高一半，因此也成為「暗黑界最強美腿」。

新有菜的作品主打美腿。（翻攝自X）

去年12月新有菜在直播中淚眼婆娑地宣布自己即將退役，還透露原本計畫30歲退休，但回顧先前的作品，她覺得自己已經有了歲月的痕跡，毅然決然提前告別成人舞台。不過，新有菜現在才28歲，正值青春年華，不知道為什麼會升起歲月感，令人好奇，也因此有不少老司機認為她有難言之隱。

部分老司機懷疑新有菜另有難言之隱。（翻攝自X）

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