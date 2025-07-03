全球觀眾罵爆！《魷魚遊戲3》任時完粉絲暴漲100萬

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕演技派歐巴任時完因參演《魷魚遊戲3》粉絲暴增，他飾演的「#333 李名器」是前YouTuber，原本靠「MG幣」頻道名利雙收，卻因遭遇騙局，導致血本無歸，只好參加「魷魚遊戲」搏翻身，不料變成一名大反派。

任時完在《魷魚遊戲3》演「李名器」人氣暴漲。（Netflix提供）

任時完接受韓媒訪問時心情輕鬆不少，畢竟距離戲劇上線又過了幾天，引發全球熱議，他說，「之前會為了避免劇透，現在終於能隨時隨地討論結局，我們這部戲居然有凱特布蘭琪客串耶」，喜悅之情溢於言表。

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《魷魚遊戲3》在韓國、美國、日本、法國、巴西等93國Netflix熱門劇集TOP 10中全部登頂，被問奪冠感受，任時完笑說，「很開心參與的作品受到全世界關注，總覺得會有很多罵我的人，反正被罵沒差，挺好的。」

任時完在《魷魚遊戲3》演「李名器」人氣暴漲。（翻攝自X）

隨著第三季上線後，任時完個人IG粉絲數增加約100萬人左右，總計逾418萬粉絲追蹤；他幽默說：「第三季播出後，有不少人跑到我的IG來罵我，除了韓文、英文，還有很多其他語言的訊息，但我並沒有想要翻譯那些話。」逗笑眾人。

任時完接連在電影《緊急迫降》、《原本以為只是手機掉了》和《魷魚遊戲》都演反派，他說「拍完《魷魚遊戲》後，我想暫時停下來，如果可以，更想回歸善良的一面。」

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