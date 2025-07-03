周杰倫3寶美又帥！Hathaway迪士尼慶10歲 昆凌吐媽媽心聲超催淚

昆凌（左起）陪Hathaway慶10歲生日，也帶著Romeo、Jacinda一起暢玩迪士尼樂園。（組合照，翻攝自小紅書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「周董」周杰倫近日在香港啟德園區主場館一連舉辦3場演唱會，掀起港迷熱潮，他也分享在香港期間與剛拍完新片《女足》的周星馳見面，令粉絲直呼「雙周合作」超期待。同時，周杰倫的老婆昆凌則帶著3個小孩一同赴港，為大女兒Hathaway提前慶祝10歲生日，安排迪士尼、海洋公園雙重行程，母女溫馨互動溫馨吸睛。

昆凌在Vlog中透露，此趟香港行的「最重要任務」就是幫Hathaway過生日，還帶著Jacinda、Romeo一起暢玩迪士尼樂園，3名孩子們變裝成公主、王子，從森林河流之旅到最新的《冰雪奇緣》魔雪奇幻世界都留下足跡，3歲的Jacinda看見雪寶超開心，而Hathaway則是穿著夢幻公主裙，盤起長髮走入睡美人城堡，讓媽媽昆凌看了又驕傲又有點不捨。

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昆凌忍淚坦言，孩子們長大得好快，也許這會是Hathaway願意裝可愛的「最後一年」，她特別珍惜每一次留下紀念的機會，並勉勵2個女兒「公主不只是光鮮亮麗的外表，更該擁有信念與勇氣。」Romeo也化身小王子，帥氣油頭披紅色披風，母子同遊充滿童話氛圍，粉絲看完紛紛祝福Hathaway 10歲生日快樂，也期待周杰倫、周星馳的下一步驚喜。

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