酸民譏「南半球女王」關濾鏡變醜 怒嗆：醜人為何不開美顏

「南半球女王」DenKa周荀對酸民說重話。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕因擁有F奶被網友稱為「南半球女王」的網路人氣辣模「DenKa」周荀，遭酸民譏諷「關掉美顏一定很醜」，氣得她火大回應「你那麼醜為啥不開美顏啊？」

DenKa認為酸民的言論會造成女性容貌焦慮。（翻攝自臉書）

DenKa今（3）在社群媒體發文，表示許多女生明明很漂亮，仍有容貌焦慮，拚命調整自己，偏偏有一些男人整天只會在網路嘴砲，發文叫人家關掉美顏，氣得她忍不住說「到底關你屁事啊。說人家醜你才醜，那你那麼醜為啥不開美顏啊？是不是心醜到美顏都救不了你，所以你乾脆不開假裝自己很real（真實）。老年人嗎」。

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DeaKa怒嗆酸民人醜還不知道開美顏濾鏡。（翻攝自臉書）

DenKa覺得如果那麼喜歡看沒有開濾鏡的女生，直接走到街上看，一抓一大把，可以看到爽，但是故意在網路上說話臭嘴就很惹人厭。而且她最生氣的地方就是這些酸民根本無差別攻擊，她身邊有些朋友本身就很漂亮，但還是會開美顏濾鏡，因為就是有這種無聊的人存在，還被醜人留言說「關掉濾鏡一定很醜」，讓他看不下去。

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