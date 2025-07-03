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金曲歌后艾怡良首度攻蛋泡湯 經紀公司回應了

艾怡良小巨蛋開唱喊卡。（資料照，環球提供）艾怡良小巨蛋開唱喊卡。（資料照，環球提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌后艾怡良出道13年，好不容易盼到今年10月可以站上小巨蛋開唱，沒有想到未唱先喊卡，經紀公司也作出回應。

艾怡良今晚在社群po文表示，做了重大決定，暫緩日前公布將於10月18日在台北小巨蛋舉辦的「被愛妄想症」演唱會；而關於自己的狀況，她表示花了滿長時間在做狀態的恢復和治療，經過醫生建議，反覆考慮及與團隊商討，才做了這個決定。

雖然歌迷失望，但是艾怡良請大家不要擔心，一切如常，已經安排好的活動她還是會全力以赴，必定再健康快樂的和大家相聚。

艾怡良經紀公司則表示，在經過綜合評估及討論後，才做出了這個決定，演唱會計畫只是暫緩，將視情況再重新啟動，也謝謝大家的關心與鼓勵。艾怡良則表示，一路上要繞過幾個彎，才能到達最美的那段路。

至於原訂的小巨蛋進度，艾怡良經紀人左光平表示：「其實前置已進行大部分，主要是歌手和公司都希望能有更充足的時間做全然的準備。除此之外的其他工作都照常進行喔，也請大家不要擔心，一切都在往好的地方去。」

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