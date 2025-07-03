（影）成就偉大必須犧牲！《逃出絕命鎮》鬼才導演全新監製《王者》預告曝光

張宇嫺／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由《逃出絕命鎮》、《不！》鬼才導演喬登皮爾監製的運動恐怖片《王者》今（3）日曝光中文預告。該片為好萊塢備受好評的「黑名單」劇本，帶來一場令人毛骨悚然的全新旅程，深入探討不擇手段追求名聲、權力與卓越的黑暗核心。

運動恐怖片《王者》中文預告曝光。（UIP提供）

電影描述一名極具潛力的年輕美式足球球員，受邀前往一支王朝球隊的年邁傳奇四分衛所隱居的孤立宅邸接受訓練。《小姐好白》馬龍韋恩斯擔綱演出傳奇四分衛，角色極具爆發力又充滿戲劇性，前大學運動員泰瑞克懷瑟斯則飾演他的學徒。

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馬龍先前和泰瑞克現身CinemaCon電影博覽會，一出場就延續片中角色互動，馬龍擺出前輩架勢，對年輕搭檔調侃道：「誰說你可以開口的，懷瑟斯？給我做20下伏地挺身！」他開玩笑形容《王者》就像90年代勵志運動片《光榮時刻》，泰瑞克立刻反駁：「完全不像！」更透露這部電影「像是滲入你皮膚底下，讓你難以安寧的東西」。

馬龍韋恩斯（左）在《王者》對泰瑞克懷瑟斯進行魔鬼訓練。（UIP提供）

首支預告中可見馬龍飾演的資深球員語帶沉重地說：「你必須捫心自問『我願意付出什麼代價』，為了成功，你願意犧牲什麼？」畫面充滿了受傷與危險的暗示，展現出濃厚的心理驚悚氛圍。《王者》將於9月19日在台上映。

《王者》精采預告：

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