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米可白愛犬錢錢癌逝 侯友宜曾「毛孩當主人喊」鬧烏龍...留言哀悼送別

侯友宜（左）曾將錢錢誤為是米可白。（翻攝自臉書）侯友宜（左）曾將錢錢誤為是米可白。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕米可白的13歲愛犬「錢錢」患胃癌離世，新北市長侯友宜在米可白臉書留言：「謝謝錢錢帶來這麼多溫暖與笑容，也請米可白保重，我們都記得錢錢可愛的模樣。」

米可白2021年底曾帶錢錢參加新北市寵物音樂派對，主持人向新北市長侯友宜介紹米可白時，誤以為米可白是毛孩，還熱情摸著錢錢的頭喊：「米可白！米可白！」米可白看到後當場笑喊：「牠不是米可白！我才是米可白。」惹得侯友宜頻頻鞠躬致歉還笑到彎腰，影片在網路上爆紅。錢錢昨癌逝，侯友宜留言請米可白保重，米可白看到後則回：「謝謝市長的關心。」

米可白3月曝毛孩錢錢罹患胃癌末期，礙於錢錢已13歲，化療、切胃、放射性治療都不適合，只能做安寧照護，她趁拍八點檔空檔照顧錢錢，男友孫綻也盡心相伴，讓她感慨說：「照顧癌末的孩子，真的不容易。」

米可白和男友孫綻盡心照顧毛孩錢錢。（翻攝自臉書）米可白和男友孫綻盡心照顧毛孩錢錢。（翻攝自臉書）

米可白昨餵完錢錢最後一餐，替牠洗澡、洗腳後，再由孫綻用吹風機吹乾毛髮，「吹到一半時，短短4、5秒，牠就安靜地走了。」她今早發文提到，「昨天的我，哭著睡著，今天的我，哭著醒來。謝謝大家的留言，我需要一點時間消化，謝謝你們的溫暖。」

米可白醒來後，看著錢錢平時愛躺的小床，讓她開始想念錢錢，她向錢錢喊話：「你很棒，不痛了，乖乖去當小天使，如果想媽媽，趕快換個健康身體回到我們身邊。」同時也認為「堅強好難」，大喊：「我好需要你！」

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