最暴力現場 ！「血肉」吉他手也認「粗殘」 樂團擂台賽評審一字排開超狂

Ｍatt」許主携所主理的「Bro Time Studio」音樂「Battle of Bands 樂團擂台徵選」倒數。（Bro Time Studio提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「血肉果汁機」吉他手「Ｍatt」許主携所主理的「Bro Time Studio」音樂工作室致力推動重型（重金屬、龐克、搖滾）音樂，今年推出的《Bro Time Festival》即將迎來決戰，「Battle of Bands 樂團擂台徵選」決賽將於7月5日（六）下午2點在台北樂悠悠之口光復南舉行。經過前階段激烈角逐，數組入選樂團將現場演出，爭取登上音樂祭演出並獲得工作室出資製作單曲的機會。

決賽當天更邀請到兩組極具代表性的嘉賓樂團壓軸演出，風格融合台語與現代詩意的百合花樂團與金屬態度化身的樂團 BEYOND CURE跨世代現場交鋒。Matt讚嘆說：「百合花的作品真的是天馬行空，不知道他們樂手到底吃了什麼，才寫出這樣子的東西，現場的 play 更不用說！而以台灣的重型音樂來說，最粗殘、最暴力的現場來講，就是Beyond Cure，絕對非常適合給年輕樂團一個震撼教育。」

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Ｍatt推動重型音樂活動企劃《Bro Time Festival》。（Bro Time Studio提供）

評審團同樣星光熠熠，集結閃靈吉他手劉允墨、滅火器鼓手柯光、八十八顆芭樂籽鼓手李東祐、血肉果汁機吉他手劉宗霖 、FUTURE AFTER A SECOND主唱TAKE，他們將從現場表現中，選出最具潛力的新生代樂團，見證下一波重型聲浪的誕生

Bro Time Festival主活動將於7月12日（六）在台北Legacy舉行。由Bro Time Studio 過去合作的七組樂團輪番上陣，包括血肉果汁機、OBSESS、FUTURE AFTER A SECOND、hue、震樂堂、夕陽武士、粗大Band，風格涵蓋金屬、搖滾、龐克等領域，每團皆將為現場準備創意彩蛋演出，帶來獨家體驗。

Ｍatt推動重型音樂活動企劃《Bro Time Festival》。（Bro Time Studio提供）

Ｍatt創立Bro Time Studio已五、六年，提及初衷，他表示：「滿簡單～我還在美國時，當時樂團吉他手，就很常用Bro Time這個字，意指兄弟之間耍廢的時光。」把一樣的概念，移來成立工作室，「今天這個空間，進來的樂團可以很自由自在地去發表你的想法，在這邊我們不judge任何人，不用害怕想法會丟出來被打槍，能很自在的丟出來。」有理想的他表示：「我們想透過這次活動，認識更多正在路上的年輕樂團，讓重型音樂的未來有更多被聽見的可能，也讓世代之間真的有機會站在一起。」

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