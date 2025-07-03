被抹黑開課斂財又遭影射！寇乃馨發聲喊冤闢謠

〔記者林欣穎／台北報導〕藝人夫妻檔黃國倫、寇乃馨去年投入短劇公司米奧繁星傳媒，看準中國短劇熱潮積極進軍市場，近期卻遭爆料要求試鏡者繳交9000元上表演課程，被質疑是變相斂財。昨兩人才公開澄清外界誤解，今他們所屬公司也發出聲明再次澄清。

寇乃馨（左）、黃國倫昨才出席電商直播媒體記者會。（記者陳奕全攝）

公司發出聲明強調，黃國倫、寇乃馨都是無償參與，未收取任何報酬，也說選秀及課程相關活動是由米奧繁星公司辦理，相關費用收取也都與黃國倫、寇乃馨無關，如果這之後再有惡意抹黑言論，公司也將採取法律行動。

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不過如今事件又傳案外案，采姿國際模特兒經紀公司創辦人臧碧玲（Maggie）昨（2）日在社群平台影射「一台大女生」當年曾以新人之姿，在公司自費2000元拍攝照片，不過事後女大生母親上門標罵她是騙子，並要求退費退底片，貼文中的女大生疑似暗指寇乃馨。

米奧繁星公司發出聲明文。（寇乃馨提供）

記者稍早求證寇乃馨，她則嚴肅否認：「絕對沒有這件事，應該是對方記錯人了，不能無端造謠，請拿出實證來。」寇乃馨無奈表示被無端冤枉很心疼媽媽，「我們無償還付出，卻被冤枉『斂財』？我媽一向善良溫柔，對任何人都很好，卻被冤枉成『虎姑婆』？我們太冤枉了。」

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