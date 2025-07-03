（影）「護國大遶境」主題曲發布 改編自《眾神護台灣》

「護國大遶境」所打造的主題曲《眾神護台灣－2025護國保台版》出爐。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕今（3）晚民進黨立委黃捷在IG分享「護國大遶境」主題曲，該曲配合24名國民黨立委與新竹市長高虹安罷免案於本月26日投票，罷免方從明（4）日開始從花蓮展開「護國大遶境」所打造的主題曲《眾神護台灣－2025護國保台版》。

董事長阿吉（左）、滅火器楊大正、裝咖人張嘉祥演唱《眾神護台灣－2025護國保台版》。（本報合成圖，記者陳奕全、胡舜翔攝）

該曲由董事長樂團｢阿吉」吳永吉、「滅火器」楊大正、「裝咖人」張嘉祥3人演唱，並以2010年董事長樂團發行《眾神護台灣》改編，歌曲當中也加入大支的rap，完美契合大罷免主軸。

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大支在歌詞內寫著「趁還沒太晚，將白目汰換，走、一起走，一起終結這場災難」頗令人玩味，並呼籲「眾神護台灣、我們也護台灣，少年家來吧、長輩出來吧，告訴他們台灣人不是塑膠，護國的出來吧、保台的出來吧，告訴他們人民最大。」

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