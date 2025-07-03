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《魷魚遊戲》黃刑警超廢但激勵人心 「覺得自己沒用，就想想他」

由魏嘏雋飾演的「黃刑警」黃俊昊被大家認為是最廢角色。（資料照，Netflix提供）由魏嘏雋飾演的「黃刑警」黃俊昊被大家認為是最廢角色。（資料照，Netflix提供）

*以下內容有雷，請小心服用*

葉姵妤／核稿編輯

〔記者葉姵妤／綜合報導〕《魷魚遊戲3》你看完了嗎？6月27日一口氣在Netflix上線6集，受到全球粉絲矚目及熱烈討論，到今天為止，該劇仍穩坐Netflix排行榜冠軍寶座。其中，由魏嘏雋飾演的「黃刑警」黃俊昊被網友稱呼為最沒用的角色，不懂導演安排他出演的意義何在？

《魷魚遊戲3》播出後，不少人速速追完該劇，開始在各大社群平台討論劇情內容，以及分享自己看完的心得。魏嘏雋飾演的黃刑警」黃俊昊就被許多人拿出來討論，甚至被製作成撫慰人心的圖文，「當你覺得自己很沒用時，就想想這傢伙，從第一季到第三季到底在幹嘛？」，許多網友看到後也非常認同的說道，「崔代理比他有用多了」、開了2季的船，淨賺456億+1個Baby」、花瓶的作用就是站在那邊就能圈粉公務員典範莫名其妙當了爸很寫實啊，人生就是白忙一場

會被大家說這麼廢不是沒有原因的，黃刑警為了尋找失蹤的哥哥，而潛入遊戲組織調查，正當以為好不容易看見曙光的時候，第二季最後竟然被身為遊戲負責人的哥哥親手開槍擊入海中，第三季雖然被救起，但根本毫無進展，他繼續在汪洋中飄到了最後一集，才找到了舉辦殺人遊戲的島嶼以及見到哥哥，結果卻只是絕望地朝對方大喊：「哥，為什麼？為何要那麼做？」，然後就離開島嶼了，還在劇情尾聲莫名其妙地獲得了小嬰兒和456億，讓眾人看完後都超級傻眼，更有網友直說，完全可以跳過刑警片段，不會影響到劇情走向。

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