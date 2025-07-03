《魷魚遊戲》黃刑警超廢但激勵人心 「覺得自己沒用，就想想他」

由魏嘏雋飾演的「黃刑警」黃俊昊被大家認為是最廢角色。（資料照，Netflix提供）

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葉姵妤／核稿編輯

〔記者葉姵妤／綜合報導〕《魷魚遊戲3》你看完了嗎？6月27日一口氣在Netflix上線6集，受到全球粉絲矚目及熱烈討論，到今天為止，該劇仍穩坐Netflix排行榜冠軍寶座。其中，由魏嘏雋飾演的「黃刑警」黃俊昊被網友稱呼為最沒用的角色，不懂導演安排他出演的意義何在？

《魷魚遊戲3》播出後，不少人速速追完該劇，開始在各大社群平台討論劇情內容，以及分享自己看完的心得。由魏嘏雋飾演的「黃刑警」黃俊昊就被許多人拿出來討論，甚至被製作成撫慰人心的圖文，「當你覺得自己很沒用時，就想想這傢伙，從第一季到第三季到底在幹嘛？」，許多網友看到後也非常認同的說道，「崔代理比他有用多了」、「開了2季的船，淨賺456億+1個Baby」、「花瓶的作用就是站在那邊就能圈粉」、「公務員典範」、「莫名其妙當了爸」、「很寫實啊，人生就是白忙一場」。

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會被大家說這麼廢不是沒有原因的，黃刑警為了尋找失蹤的哥哥，而潛入遊戲組織調查，正當以為好不容易看見曙光的時候，第二季最後竟然被身為遊戲負責人的哥哥親手開槍擊入海中，第三季雖然被救起，但根本毫無進展，他繼續在汪洋中飄到了最後一集，才找到了舉辦殺人遊戲的島嶼以及見到哥哥，結果卻只是絕望地朝對方大喊：「哥，為什麼？為何要那麼做？」，然後就離開島嶼了，還在劇情尾聲莫名其妙地獲得了小嬰兒和456億，讓眾人看完後都超級傻眼，更有網友直說，完全可以跳過刑警片段，不會影響到劇情走向。

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