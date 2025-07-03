懶理「尿布褲」熱議 歌后魏如萱再度穿上「超驚人」腳掌鞋

魏如萱金曲紅毯造型引起討論。（翻攝自IG）

〔記者張釔泠／台北報導〕新科金曲歌后「娃娃」魏如萱日前在金曲紅毯上的造型引起熱議，白色的燈籠褲被虧是小baby穿尿布、尿布外穿等，不過她高EQ表示不在意網友評論，還說就算像尿布也沒關係，就是要穿給94歲的奶奶看看有多可愛。今天她又在限動展示仿真人「腳掌鞋」，直呼「好好看的鞋子」，再度展現個人審美觀。

黃少雍的鞋吸引了魏如萱。（記翻攝自IG）

黃少雍笑說鞋子是「破冰神器」。（翻攝自IG）

原來魏如萱腳上的這雙鞋子是音樂人黃少雍的，黃少雍打趣：「每次金曲獎後台都社恐發作，打招呼硬聊相當艱苦。」今年決定開啟「大社交」模式，穿上買了兩年、連走到家門口需要恥力的大腳，「再怎麼不熟至少可以聊聊腳，破冰神器。」結果果然達到了效果，腳掌鞋獲得盧廣仲、魏如萱的注意。

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魏如萱很喜歡這雙鞋。（翻攝自IG）

據悉，這雙鞋是美國爆紅的小眾品牌「imran potato」，單品充滿了惡趣味，吸引一堆潮人穿搭，怪奇比莉也是鐵粉，網友還搞笑建議王力宏入手，這樣他就不用穿破洞襪子了。

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