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娛樂 最新消息

哭了！古曜威死命抱著陳敬宣 再續前緣6年前「舊情」曝光

古曜威、陳敬宣再續前緣。（單純夢想文創事業提供）古曜威、陳敬宣再續前緣。（單純夢想文創事業提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕古曜威推出新歌《愛不保留》，這首歌的MV以「失去」為核心，訴說一段明知無結果卻深刻至極的情感。他表示：「希望大家都能珍惜眼前人。因為人生的下一步，永遠沒人能預測。至少，讓所愛的人知道：我們的愛會為他而保留。」

這首新歌MV，邀請6年前合作的女主角陳敬宣再續前緣，古曜威透露，原本導演推薦多位當紅女星與啦啦隊成員，但經紀人堅持「非她不可」，因為兩人合作愉快，且有熟悉默契。

古曜威與陳敬宣合作新歌MV。（單純夢想文創事業提供）古曜威與陳敬宣合作新歌MV。（單純夢想文創事業提供）

古曜威表示：「這首歌需要很深的內心戲，敬宣的情緒掌握力非常好，眼睛像水龍頭一樣說哭就哭，真的很適合這支MV。」導演也大讚古曜威的表現讓他驚艷：「他的情感投入非常強烈，失去與不捨的表情，不用一句台詞就讓人想哭，非常推薦大家一定要看這支MV。」

陳敬宣分享拍攝甘苦：「尤其有一場戲，古曜威死死抱著我，全心保護我，那一刻我真的有感受到這是真愛。」MV上線後立刻昂掀起熱烈迴響，網友紛紛留言：「被火燒那段真的忍不住哭了」、「演得太逼真，好感人」、「你們愛得太深了，看你們哭我也哭了」。

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