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韓國影帝是棒球迷！趙震雄叮囑記者一定要寫：樂天必勝

趙震雄比出手指愛心。（記者潘少棠攝）趙震雄比出手指愛心。（記者潘少棠攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國影帝趙震雄受邀來台參加台北電影節，今天（3日）出席記者會，表示常常聽到李帝勳等好友來台辦見面會的經驗，都覺得好羨慕，如今他成為北影第一位韓星，讓他開心的說：「換我跟他們炫耀了。」

趙震雄一登場就比出宛如SJ的手勢，帥氣十足。（記者潘少棠攝）趙震雄一登場就比出宛如SJ的手勢，帥氣十足。（記者潘少棠攝）

去年來台，趙震雄被不少台灣粉絲認出來，他大喊「我真的嚇了一大跳，在國外我會被認出來的經驗沒有很多，我覺得我要帶著我的信念製作更好的作品。」第一次來台灣參加大型頒獎典禮，趙震雄表示這是他第4次來台，「來到這裡感到很熟悉，韓國跟台灣有類似的地理環境，我也很期待台灣電影的發展，我會帶著慎重的心情、期待參加頒獎典禮。」他有計畫結束台北的行程之後，能夠到高雄看看，「我是釜山出身，聽說高雄跟釜山很像。」

他在記者會上特別提到合作《無路可走：輪盤賭》的許光漢，詢問「光漢過得好嗎？」也知道許光漢正在當兵中，「我去年11月有跟他視訊通話，希望有合作機會。」他去年來台籌備台韓合作計畫，「我前幾次遇過許多台灣年輕演員，在聊天過程中，發現作為演員的價值觀滿相近的，從他們身上學到很多。像是許光漢，我很敬重他、欣賞他的態度，對於演技熱情的能量，從他身上學到很多。」

趙震雄對台灣美食也很有興趣，他很喜歡蒼蠅頭，平常他不喜歡吃香菜，他覺得台灣菜就算有香菜，他也能吃得很開心。他進一步分享：「以前韓國有工作人員去台灣拍攝，因為吃了台灣食物之後，就也很喜歡台灣，拍《北風》的時候，雖然我本人沒來，但那工作人員就常常來。」

記者希望他能比出愛心，趙震雄立刻照做，配合度超高。（記者潘少棠攝）記者希望他能比出愛心，趙震雄立刻照做，配合度超高。（記者潘少棠攝）

他曾經看過《想見你》、《不能說的·秘密》等作品，除了許光漢之外，對台灣的演員還不夠熟悉。接下來他有意以台灣為其中一個據點，發展自己的導演處女作，他不諱言接下來將親自來遞名片，尋找投資商，好好來認識大家。

接下來他主演的韓劇《第二個信號》即將在2026年初開播，被問到是否能夠有所劇透，趙震雄笑說：「我可以說的就是，我有演出。」他表示，李帝勳、金憓秀和他都會回歸演出，「究竟這一季在人生的過程中如何獲救、怎麼去拯救別人，去做一些探討，這是這一季的亮點。」

趙震雄在台上侃侃而談。（記者潘少棠攝）趙震雄在台上侃侃而談。（記者潘少棠攝）

據悉，趙震雄也是個棒球迷，是樂天巨人的球迷。他自己不想執導棒球作品，只希望好好當個觀眾，「棒球在韓國、台灣都是很熱門的運動，我很喜歡去棒球場看比賽，每個地方的棒球場我都想去。」講到一半，趙震雄突然叮囑記者：「這句話一定要寫進去！」讓大家一頭霧水，他喊話：「希望韓國樂天晉級，台灣樂天也是！」展現身為球迷的熱情。

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