如果《魷魚遊戲》在台灣拍？盤點台綜經典遊戲 胡瓜「滿面全豆花」成經典

〔記者林欣穎／台北報導〕熱門影集《魷魚遊戲》第三季日前在Netflix上播出後引發討論，其實每次《魷魚遊戲》上線，總會有網友討論「如果《魷魚遊戲》是在台灣拍？」並將劇情結合台綜《綜藝大集合》，台灣特有的經典綜藝橋段也成為討論焦點，一起來回顧一下台灣綜藝的有趣遊戲關卡。

《綜藝大集合》關卡魚躍龍門。（翻攝自IG）

胡瓜挑戰「白泡泡幼咪咪」。（翻攝自臉書）

日前YouTuber「三度C」的剪輯師將《綜藝大集合》結合《魷魚遊戲》，影集中跳繩畫面配上《大集合》關卡「跳跳跳乎你爽」意外超搭；或是第二季兩人三腳畫面配上胡瓜等人在旁邊「實況轉播」的聲音，充滿台味，還有網友提到畫面一定要加入廠商置入才對味。

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《綜藝大集合》關卡頭好壯壯。（翻攝自臉書）

滿面全豆花是經典關卡之一。（翻攝自Threads）

綜藝大集合播出20多年，創造出許多經典遊戲關卡，例如跳箱的「馬到成功」、「魚躍龍門」、「滿面全豆花」、用頭撞氣球的「頭好壯壯」、吹乒乓球的「白泡泡幼咪咪」，也曾有網友搞笑發文，提到如果台灣未來要辦奧運可以請節目製作組當顧問，增加這些遊戲項目，這些經典關卡至今也仍讓觀眾印象深刻。

經典關卡「馬到成功」。（翻攝自臉書）

《天才衝衝衝》「Tempo遊戲」。（翻攝自YT）

其實有許多綜藝節目上的遊戲也會成為學校活動或朋友聚會的靈感來源，像是《天才衝衝衝》的「超級比一比」、「Tempo遊戲」，其中接龍Tempo開場白「請你跟我這樣做」也成為經典。

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