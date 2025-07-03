疲老闆大爆料 為妻結紮卻爽到「他」

疲老闆（右）與妻子互相指控對方外遇。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅零食電商疲老闆日前在社群平台刻意製作靈堂圖片，並指稱嘉義警察、藥師、房仲執行長等3人與老婆有不正當關係。疲老闆現雖刪除部分文章，但卻向媒體公布Line對話截圖，並指出自己去年5月就為了老婆結紮，結果3個月後老婆就跟其他男性約會，甚至進行親密行為更大膽「無套」極樂並服用事後避孕藥避孕。

疲老闆手握老婆出軌對話，紅框處疲老闆老婆說自己要吃事後避孕藥。（疲老闆提供）

對於家務事搬上檯面，疲老闆表示：「事情如果可以不要這樣，沒人會這樣選擇」。根據《三立新聞網》報導，疲老闆手握老婆與小王對話紀錄，且早在去年就發現老婆行為，洗澡時刻意將手機帶進浴室，而且自己去年5月結紮，卻於去年8月28日發現老婆與林姓藥師搞曖昧，去年10月更發生親密關係，最可惡的是竟然「無套」。

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疲老闆向媒體透露，自己給過老婆機會，忍了一年，對方始終欺騙。他感嘆自己對於老婆過於溺愛，雇用兩名外傭處理家務，更請24小時保母照顧孩子，信用卡額度也高達百萬，結果落個「爽到妳，甘苦到我」的下場。

疲老闆老婆想要離婚，好聚好散。（翻攝自畫面）

疲老闆老婆則爆料自己懷孕時疲老闆即外遇，還拍了一堆色情影片、照片，怒問：我就該忍受嗎？更指控疲老闆沒有真正關心她。疲老闆老婆說：「我不想再多說什麼，還有很多事，我選擇不說，因為我想好聚好散、各自祝福」。現在疲老闆刻意把事情搞大，想要好聚好散恐怕不容易。

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