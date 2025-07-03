羅志祥拚場師父胡瓜 招認喝醉亂咬人受害者曝光

羅志祥（右）今天出席酒品代言記者會，胡瓜驚喜現身助陣。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰、實習記者黃珮涵／台北報導〕「小豬」羅志祥今天出席「品味人生 酒齡特厚」記者會，身為代言人的他，更與好久不見的前輩胡瓜同場。被問到私下酒量如何，小豬自信說「沒有好不好，要看當天狀況」，打趣能「一直喝」，也發生過喝醉亂咬人的糗事。

羅志祥今天出席酒品代言記者會。（記者陳奕全攝）

小豬分享與品牌的緣分，透露當初收到朋友送的「肌肉財神爺」紀念酒款驚為天人，「瓶身設計真的太像藝術品，根本想想像不到是一瓶酒。」這次對於聯名系列一見鍾情，最愛「布斯卡金色版」，笑稱：「這麼善良的怪獸竟然做成金色，很值得收藏。」

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小豬自豪酒量不賴，鬆口近來為了調理身體與減肥吃中藥，結果新陳代謝變快，沒喝多少酒就開始頭暈。小豬透露，他尚未有喝到「斷片」的狀況，卻發生過醉後亂咬人，甚至失手太大力打了經紀人的背，等到酒醒後，才趕緊向經紀人致歉。

羅志祥（右）今天出席酒品代言記者會，胡瓜驚喜現身助陣。（記者陳奕全攝）

今天在記者會上，綜藝天王胡瓜驚喜現身助陣，與小豬合體響應拍賣活動，金額全數贈予「臺中市十方社會福利慈善事業基金會」，以實際行動支持早療與特殊教育。

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