日大咖主持人陷醜聞 網路節目無預警「被消失」

日本大咖主持人石橋貴明4月3日透過YouTube宣布罹患食道癌停工。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本大咖主持人石橋貴明4月3日透過YouTube宣布罹患食道癌停工，沒隔幾天又爆出他涉嫌猥褻富士電視台的女員工，脫掉下半身露鳥嚇壞女方。石橋貴明事後雖透過所屬經紀公司發表道歉聲明，語帶歉意認為行為可能做得太過分，帶給女性不舒服感覺，深感愧疚。事情沉寂一陣子，沒想到TBS Radio於6月29日播出《石橋貴明的GATE7》廣播節目後，便宣布這是最後一期。

TBS Radio《石橋貴明的GATE7》廣播節目於2021年4月開播，今年6月29日改由五十嵐亮太接手主持。（翻攝自X）

節目組表示，該節目於2021年4月開播，內容為邀請退役棒球選手上節目當嘉賓，談論棒球圈子話題，由於石橋貴明先前宣布自己因罹患食道癌將暫時停止工作，因此節目組接下來將由曾經效力養樂多、軟銀和美國職棒大聯盟的退役選手五十嵐亮太接替石橋貴明的位置。

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石橋貴明表示自己目前健康狀況仍需休養。（翻攝自X）

石橋貴明也表示自己的健康狀況暫時無法繼續參與節目，還需要多一些時間休養，他同時透露自己正在接受必要的治療，希望自己的身體能爭氣點，早日回到節目與大家空中相見。

石橋貴明也為自己替節目組和聽眾帶來麻煩與困擾表示歉意，他說：「我會盡力恢復健康，以後再見面吧」。

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