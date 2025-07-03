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娛樂 最新消息

賀瓏遭爆「嫌天殘胖X不下去」 謝震武批：怎麼會講出那些詞？

謝震武在節目中提及賀瓏爭議。（翻攝自YT）謝震武在節目中提及賀瓏爭議。（翻攝自YT）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名脫口秀主持人賀瓏近日身陷感情爭議，在證實與已故喜劇演員天殘有過一段6年的感情後，遭女方好友林妍霏爆料，曾嫌棄天殘太胖「X不下去」，冷血發言掀起網路撻伐，知名律師謝震武近日也在節目中質疑，「怎麼會講出那些詞？」

謝震武日前在主持節目《震震有詞》中談及賀瓏爭議，他指出分手後評論前任身材是大忌，「如果真的有這段話，男女分手怎麼分已經是個藝術了，分完以後講對方那個用字遣詞很重要吧？怎麼會講出那樣的詞？」他表示，無法理解賀瓏為何會在分手後向別人批評天殘的身材，認為這樣的舉動，對於天殘或是她身邊的人來說，都是無法忍受的，而一旁的來賓苦苓則痛批，就是「沒有教養」。

苦苓直言「就是沒有教養」。（翻攝自YT）苦苓直言「就是沒有教養」。（翻攝自YT）

事實上，賀龍先前被爆出與女星Albee熱戀後，隨即遭到所屬經紀公司薩泰爾宣布解約，事後他也出面說明，同時坦承曾與天殘交往過的事實，試圖澄清自己沒有劈腿。而天殘的好友林妍霏看不下去，發文爆料賀瓏曾逼天殘墮胎的黑暗過往，並提到賀瓏曾在分手後，曾對其他喜劇同行說，會喜歡上別人「是因為天殘太胖了X不下去」，一番言論引起外界熱議。

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