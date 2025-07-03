瑞莎曾虧8歲混血愛女沒天份 奪冠後力讚：努力可以超越天賦

瑞莎透露女兒今年已經在台灣賽事拿下團體賽冠軍。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕瑞莎過去是烏克蘭韻律體操國手，近年致力培育台灣韻律體操選手，她成立的瑞星韻律體操協會從4日到6日在台舉辦第五屆「瑞星盃韻律體操國際邀請賽」，邀請15國、228位選手報名。對於7月5日世界末日傳預言，剛好撞到比賽日，瑞莎瞪大眼說：「不可以啊，我們這麼辛苦準備比賽，什麼世界末日！」

而瑞莎8歲的女兒Nika也是選手之一，瑞莎透露女兒今年已經在台灣賽事拿下團體賽冠軍，讓她與有榮焉，這回瑞星盃，Nika將參與球跟徒手兩項比賽。瑞莎笑說女兒個性與自己小時候如出一轍，同樣倔強又有毅力，即使生病發燒也堅持要參加訓練。過去她曾認為女兒在韻律體操方面並無特別天賦，一度想勸她放棄，但Nika用實力證明自己能做到。瑞莎說：「她是處女座，想很多，上場前常會緊張落淚，但一上場就會笑容滿面，是個很懂得控制情緒的孩子。」

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瑞莎透露女兒今年已經在台灣賽事拿下團體賽冠軍。（記者潘少棠攝）

談及對女兒的期待，瑞莎希望Nika在追夢的過程中感到快樂，也因此選擇支持她的決定。「我以前也說過，努力可以超越天賦，沒有努力的話，再有天份也沒用。」而Nika今年已在台灣賽事中與隊友聯手拿下冠軍，瑞莎透露為了獎勵女兒與團隊的努力，全家將一同赴歐洲度假，行程早已由老公安排妥當。

此外，這項賽事已辦到第五屆，壓力自然不小，尤其籌措資源一向艱難，但瑞莎欣慰地表示，今年獲得更多品牌支持，贊助明顯增加。她感謝各方支持，特別是熱情的台灣人，「因為我們一直很努力，才能做到這些事。」

瑞莎透露女兒今年已經在台灣賽事拿下團體賽冠軍。（記者潘少棠攝）

至於先前曾反映選手在訓練場地修德國小無冷氣、頂著42度高溫練到幾乎嘔吐的情況，瑞莎表示目前已以自費方式開冷氣，也感謝校方與校長的協助，相關問題已圓滿解決。

今年「瑞星盃韻律體操國際邀請賽」共吸引來自全球15國、共計228位選手參賽，其中海外選手高達138人，占總數六成以上，包括來自泰國、新加坡的冠軍選手，以及多位由國家隊教練親自帶隊的頂尖選手。參賽國家包括西班牙、菲律賓、香港、新加坡、英國、馬來西亞、烏茲別克、美國、泰國、法國、韓國、烏克蘭、中國與波蘭等。對於賽事的規模與國際能見度日益提升，瑞莎感動地說：「看到這樣的成長，真的很感動，也代表瑞星盃的國際知名度已經被看見。」

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