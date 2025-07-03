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酸民吃飽太閒？ 阿嬌身材遭酸 認有「身材焦慮」好心疼

阿嬌坦言容易胖。（翻攝自微博）阿嬌坦言容易胖。（翻攝自微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「Twins」去年啟動巡演，阿嬌被指發福腫一圈，跳舞看來很散漫，阿Sa後來還曾出面力挺好姐妹「她開心健康就好」。近來阿嬌為主演電影《好好說再見》宣傳受訪，也坦承自己有「身材焦慮」，甚至認了「減肥對我來說真的不容易」，讓粉絲看了都很心疼。

阿嬌坦言容易胖。（翻攝自微博）阿嬌坦言容易胖。（翻攝自微博）

阿嬌擁有絕世高顏值，但是忽胖忽胖的身材，卻經常為她招來酸民嘲諷，三年前他參加《乘風破浪》時甩肉成功，當時激瘦出「筷子腿」讓網友驚呆，近來她又受到發福的困擾；她在受訪時表示，自己是個「I人」不愛笑，不過現在比以前開心多了，也說覺得自己沒有容貌焦慮，是有身材焦慮，「因為我很容易胖，年紀越來越大，新陳代謝就變慢。」

阿嬌出道以來，身材總是受到關注。（翻攝自小紅書）阿嬌出道以來，身材總是受到關注。（翻攝自小紅書）

網友則鼓勵她還是要健康瘦，「胖瘦都不影響她好美」、「雖然胖過但唯獨沒有醜過」、「微胖也好看不一要瘦」，還有人打趣要她再去上一次《浪姐》，或許又會因為壓力而瘦下來。

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