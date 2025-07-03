（獨家）58歲張宇無限期停工 「白髮爆瘦被拍」經紀人曝近況

張宇近年偶爾現身公開活動時，都已是白髮模樣。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕58歲的情歌天王張宇自2018年宣布無限期停工，淡出歌壇已近7年。近日他被網友目擊白髮蒼蒼、瘦了一圈現身街頭，引發關注。對此，張宇的經紀人今天表示：「張先生近來生活狀況都好，謝謝關心。」

事實上，張宇上月才在社群平台甜蜜祝賀愛妻「十一郎」生日快樂，提到今年2月夫妻雙雙確診、反覆感染流感，十一郎一度虛弱到開始交代遺言，真摯的發文讓不少歌迷大受感動。

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張宇（右）與游鴻明（中）外出被網友偶遇，滿頭白髮引起熱議。（翻攝自小紅書）

沒想到近日有中國媒體以「張宇滿頭白髮、步履蹣跚，妻子病倒交代後事」為標題報導，引發粉絲關注及討論。其實，張宇近年偶爾現身公開活動時，都已是白髮模樣，但他體態保持良好，除了熱愛打高爾夫球，也低調參與公益。

張宇的經紀人受訪回應：「他有加入明星高爾夫球隊，也做一些公益活動，只是不對外宣傳，現在就是生活、享受當下，暫無公開演唱計畫。」

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