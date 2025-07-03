晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

香港電影迎寒冬！2025上半年票房跌16％ 港片僅4部破千萬

鍾雪瑩以《看我今天怎麼說》摘下第61屆金馬獎影后殊榮，該片也是2025上半年香港票房冠軍。（金馬執委會提供）鍾雪瑩以《看我今天怎麼說》摘下第61屆金馬獎影后殊榮，該片也是2025上半年香港票房冠軍。（金馬執委會提供）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕串流平台興起導致人們的觀影習慣改變，間接也衝擊了全球電影票房收入，甚至引發戲院倒閉潮及被迫轉型的壓力。繼嘉禾戲院上週宣布全線結業，並爆出將由中資上海星軼影院接手其中3間的消息後，昨（2）香港票房有限公司也公布了2025上半年度香港電影市場概況，自2025年1月1日至6月30日為止票房總收入為563,519,626港幣（約207億台幣），較去年同期下跌16.26%，其中港片更僅有4部賣破千萬港幣（約3600萬台幣）。對此，香港戲院商會雖難掩遺憾，但仍寄望下半年的暑假檔和耶誕跨年檔強片，能為港片市場注入一劑強心計。 

數據顯示，2025年上半年港澳兩地首輪上映的電影總數為140部，香港電影佔21部，票房排名第一是鍾雪瑩奪金馬影后之作《看我今天怎麼說》，目前仍在上映中，票房收入為1355萬港幣（約4987萬台幣），其次為張家夢自導自演的《贖夢》1328萬港幣（約4888萬台幣），排名第三、第四皆為賀歲片，一是《臨時決鬥》1307萬港幣（約4811萬台幣），另一則是《逢賭必贏》1187萬幣（約4369萬台幣）。 

對比去年《九龍城寨之圍城》香港票房大收1.129億港幣（約4.15億台幣），《破．地獄》更衝破1.53億（約5.63億台幣），登香港史上最高票房電影季軍（註：冠軍是《復仇者聯盟：終局之戰 》，亞軍是《阿凡達》），落差極大。 

很多人不解，去年港片不是才剛迎來高光時刻嗎，怎麼今年上半年就消退得如此之快？其實，造成香港電影市萎靡，串流平台的衝擊只是原因之一，大量資本和人才湧入中國，與年輕世代口味脫勾，以及港片對本土文化的認同感和自豪感正在快速流失……都讓港片和上個世紀90年代的風光盛世無法比擬。

除此之外，還有哪些現實因素是眾所知卻又不能說的秘密呢？港版國安法修訂的「電影檢查條例」（電檢），或許正是扼殺香港電影發展的另一把刀。導演杜琪峯去年11月接受BBC專訪時曾直言，不少電影因為過不了「電檢紅線」無法上映，儘管不願多談哪些主題「可能觸碰紅線」，但他也坦言如果不想被懷疑，那麼就不要拍太多香港政治上的事就好，多拍些愛情、親情、動作片即可，杜琪峯甚至感嘆，當整體社會都面對「有條線」時，就像是面對一隻大象，「你只係（是）隻蟻，踩中必死」。

值得借鏡的是，香港戲院自去年起，至今已關掉14家，歇業潮的背後是影迷集體共鳴的消退，亦是全球電影產業低迷的折射。當觀影人失去了踏入戲院的動力，「電影寒冬」正從警訊變成現況，香港電影圈如是，台灣電影圈更須走出屬於自已的一條活路。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中