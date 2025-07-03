香港電影迎寒冬！2025上半年票房跌16％ 港片僅4部破千萬

鍾雪瑩以《看我今天怎麼說》摘下第61屆金馬獎影后殊榮，該片也是2025上半年香港票房冠軍。（金馬執委會提供）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕串流平台興起導致人們的觀影習慣改變，間接也衝擊了全球電影票房收入，甚至引發戲院倒閉潮及被迫轉型的壓力。繼嘉禾戲院上週宣布全線結業，並爆出將由中資上海星軼影院接手其中3間的消息後，昨（2）香港票房有限公司也公布了2025上半年度香港電影市場概況，自2025年1月1日至6月30日為止票房總收入為563,519,626港幣（約207億台幣），較去年同期下跌16.26%，其中港片更僅有4部賣破千萬港幣（約3600萬台幣）。對此，香港戲院商會雖難掩遺憾，但仍寄望下半年的暑假檔和耶誕跨年檔強片，能為港片市場注入一劑強心計。

數據顯示，2025年上半年港澳兩地首輪上映的電影總數為140部，香港電影佔21部，票房排名第一是鍾雪瑩奪金馬影后之作《看我今天怎麼說》，目前仍在上映中，票房收入為1355萬港幣（約4987萬台幣），其次為張家夢自導自演的《贖夢》1328萬港幣（約4888萬台幣），排名第三、第四皆為賀歲片，一是《臨時決鬥》1307萬港幣（約4811萬台幣），另一則是《逢賭必贏》1187萬幣（約4369萬台幣）。

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對比去年《九龍城寨之圍城》香港票房大收1.129億港幣（約4.15億台幣），《破．地獄》更衝破1.53億（約5.63億台幣），登香港史上最高票房電影季軍（註：冠軍是《復仇者聯盟：終局之戰 》，亞軍是《阿凡達》），落差極大。

很多人不解，去年港片不是才剛迎來高光時刻嗎，怎麼今年上半年就消退得如此之快？其實，造成香港電影市萎靡，串流平台的衝擊只是原因之一，大量資本和人才湧入中國，與年輕世代口味脫勾，以及港片對本土文化的認同感和自豪感正在快速流失……都讓港片和上個世紀90年代的風光盛世無法比擬。

除此之外，還有哪些現實因素是眾所知卻又不能說的秘密呢？港版國安法修訂的「電影檢查條例」（電檢），或許正是扼殺香港電影發展的另一把刀。導演杜琪峯去年11月接受BBC專訪時曾直言，不少電影因為過不了「電檢紅線」無法上映，儘管不願多談哪些主題「可能觸碰紅線」，但他也坦言如果不想被懷疑，那麼就不要拍太多香港政治上的事就好，多拍些愛情、親情、動作片即可，杜琪峯甚至感嘆，當整體社會都面對「有條線」時，就像是面對一隻大象，「你只係（是）隻蟻，踩中必死」。

值得借鏡的是，香港戲院自去年起，至今已關掉14家，歇業潮的背後是影迷集體共鳴的消退，亦是全球電影產業低迷的折射。當觀影人失去了踏入戲院的動力，「電影寒冬」正從警訊變成現況，香港電影圈如是，台灣電影圈更須走出屬於自已的一條活路。

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