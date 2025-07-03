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娛樂 最新消息

籃籃「遭罰進鬼屋」崩潰爆哭 拖啦啦隊女神下水竟一起噴淚

籃籃（左起）、阿翔、若潼、楊繡惠。（民視提供）籃籃（左起）、阿翔、若潼、楊繡惠。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕阿翔、籃籃以及楊繡惠主持民視《綜藝新時代》，主持群日前來到嘉義民雄鄉，這一集不但要帶大家認識「金鑽鳳梨的故鄉」、「相傳千年的神仙料理」以及「全台三大鬼屋之首」。節目也邀請到嘉義當地來賓若潼來擔任今日的評審，若潼一出場妙語如珠的將嘉義民雄所有的宮廟一一唸出，順便連在地所有的學校都如數家珍的背出，讓大家笑說感覺很厲害，但跟今天的主題一點關係都沒有，讓全場笑翻。

眾人來到擁有全台三大鬼屋之首的民雄鬼屋旁邊的咖啡店，KUSO當年當紅的節目「鬼話連篇」，在最應景的地方講最應景的鬼故事，眾人好奇老闆怎麼會想要在這麼恐怖的地方咖啡廳，老闆解釋從小就在這附近長大，大家來這邊探險沒有一個地方可以休息，於是就想說來這邊開咖啡廳，也笑說自己應該是全台灣進去民雄鬼屋裡面最多次的男人。

籃籃（左）找若潼進鬼屋，若潼抱柱哭。（民視提供）籃籃（左）找若潼進鬼屋，若潼抱柱哭。（民視提供）

老闆隨即分享過往在民雄鬼屋的恐怖經歷，引得眾人瑟瑟發抖，眾人也分享自己過往親身經歷的靈異故事，最後在老闆的評審下，靈異故事最不恐怖的籃籃需要進去鬼屋體驗一下，籃籃一聽到自己要進去鬼屋，眼淚不停使喚的就掉了下來，前往鬼屋的路上也拉若潼進去鬼屋，兩個人嚇到哭得唏哩嘩啦大喊不要，惹得現場哈哈大笑。

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