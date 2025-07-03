日本偶像選拔淘汰原因超誇張 「豪乳毀團隊形象」刪正妹

日本網路正妹市川瑠奈報名偶像選拔，卻因胸部過大被淘汰。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本一位名為「市川瑠奈」的網路正妹，因心懷偶像夢，報名參加偶像選拔，沒想到竟然被淘汰，而且原因超誇張，主辦單位指她的胸部太大，恐毀壞團隊形象，所以判定她落選，此結果引起網友討論。

業者認為市川瑠奈條件很好，但不符合「親切、清純」形象。（翻攝自X）

市川瑠奈表示，自己日前參加一家製作公司舉辦的新人偶像選拔活動，對方正籌備打造「親切、清純」的偶像團體，市川瑠奈認為這是個相當好的機會，趕緊報名參與選拔。擁有傲人上圍的市川瑠奈一定沒有想到自己會因為「胸部太大」毀掉自己的偶像夢。因為該公司通知選拔結果的時候，就是對她的豪乳不滿意。

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該公司表示，市川瑠奈的表演和表現的確令人印象深刻，但最後考慮整體形象想走清純少女風，因此胸部豐滿的她就被淘汰了。該公司更直接指出，市川瑠奈的外貌及豪乳可能會讓團隊太過性感，因此只能忍痛淘汰。不過，對於市川瑠奈本人的魅力，仍給予肯定。

市川瑠奈在網路公布遭偶像選拔淘汰的信件。（翻攝自X）

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