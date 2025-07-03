2025年藝人驟逝誰最意外？ 「這麼年輕怎麼會…」

（左起）方大同、大S、金鍾碩。（本報合成圖，資料照）

〔記者馮亦寧／台北報導〕2025年有不少明星殞落，其中不乏正值壯年的人，例如2月女星「大S」徐熙媛驚爆於日本因病過世，年僅48歲，讓許多圈內好友心傷。不僅台灣，就連韓國男團F.able前成員宰炫也於昨（2）日傳出白血病惡化驟逝，得年23歲，粉絲皆震驚不已。2025年下半年已經開始，《自由時報》娛樂頻道帶著大家看看，有哪些藝人的離世讓人意外。

「大S」徐熙媛（左）、「小S｣徐熙娣姊妹情深。（翻攝自臉書）

■台灣女藝人 「大S」徐熙媛 享年48歲

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死因：流感引發肺炎

工作橫跨歌唱、戲劇、主持等多方面的女星「大S」徐熙媛當年與妹妹「小S」徐熙娣一首〈十分鐘的戀愛〉風靡大街小巷，之後姊妹搭檔主持《娛樂百分百》收視率也有亮眼成績。今年農曆春節時，大S與家人一同到日本旅遊沒想到就此香消玉殞，因流感引發肺炎的她在日本過世，消息傳來後，許多人不敢相信。大S過世消息也受到國際媒體注意，美國有線電視新聞網CNN也稱她是「中文世界最著名明星之一」；英國天空新聞網（Sky News）也認為她過世消息十分震撼；英國廣播公司BBC更指出她當年演出的《流星花園》影響了台灣影視與音樂。

曾演出韓劇《清潭洞醜聞》的女星李嶼邇。（翻攝自IG）

■韓國女星 李嶼邇 享年43歲

死因：查證中

曾演出韓劇《清潭洞醜聞》的女星李嶼邇6月13日還在社群平台活動，未料本月1日卻傳出辭世消息，享年43歲。過去和韓國影帝李善均一起演出電影《愛殺特攻隊》的她，由經紀人證實過世消息，「那位燦爛、美麗、漂亮又善良的姐姐，已經在2025年6月21日化作天上的星星，為此留下訊息。此噩耗想必會讓大家震驚、哀痛，但也希望大家為她祈禱，讓她到更美好的地方」。

全方位創作歌手方大同，平日養生，不菸不酒。（本報資料照，記者胡如虹攝）

■香港創作男歌手 方大同 享年41歲

死因：氣胸、肺功能低落

唱紅〈愛愛愛〉、〈LOVE SONG〉、〈關於愛的定義〉、〈誰知愛是什麼〉等歌曲的方大同是亞洲歌壇知名才子，今年3月1日方大同所屬團隊發表聲明，表示方大同因病於2月21日過世，享年41歲。消息一出震撼各界，很多人都不願相信個性溫和、誠懇的方大同已經離開了。茹素的方大同生前非常養生，不菸不酒，平常也只喝白開水，他曾經遇過狗仔貼著他的臉拍照亦未動怒，個性溫和可見一斑。方大同長期熬夜工作導致身體上火，嘴裡經常冒出水泡，2010年9月他在逛街時感到身體不適，喘不過氣來，而且背部、手部都極度疼痛，入院檢查才發現是氣胸，緊急停工。2019年他來台灣宣傳身形明顯消瘦，體重僅40～50公斤，原本以為他在逐漸康復的路上，最後仍撒手人寰，令人不勝唏噓。

旅遊網紅「Doris Hsu」許家瑜。（翻攝自IG）

■旅遊網紅 Doris 享年30歲

死因：以自己的方式離開

旅遊網紅「Doris Hsu」許家瑜外型亮麗、身材窈窕，在IG有超過7萬名粉絲追蹤，她離開兩週前才在社群曬出她至澳洲墨爾本拍攝的美照，接著就爆出噩耗。家屬發文表示Doris於6月28日離開人世，「她選擇以自己的方式離開，我們家人都深感悲痛，也希望她此刻終於能獲得安寧」。

金鍾碩死前3天還更新近況照片並與粉絲互動。（翻攝自IG）

■韓國模特兒 金鐘碩 得年29歲

死因：未對外公開

韓國模特兒金鍾碩好友於6月5日在社群曝光他的過世消息「兄弟，聽到你昨天離開我們的消息，我的心碎了」，讓大批粉絲不敢相信。年僅29歲的金鍾碩死前3天還更新近況照片並與粉絲互動，且過世後兩週就要迎接30歲生日。消息來得太過突然，許多人都以為是假消息，直到IG帳號被轉為「私人帳號」才不得不相信。金鍾碩死因未對外公開。

韓國男團F.able前成員宰鉉多年來一直與白血病抗爭，最終不敵病魔。（翻攝自X）

■韓國男團F.able前成員 宰鉉 得年23歲

死因：白血病

韓國男團F.able前成員宰鉉多年來一直與白血病抗爭，病情始終保持私密，外界鮮少得知他正接受治療。2000年出生的宰鉉，2020年6月以「F.able」成員身分出道，且為團中老么，參與發行過《Bum it up》等單曲專輯，並隨團固定於韓、日兩地發展。2024年F.able團員另組新團ENPHAZE重新出道，F.able形同解散，宰鉉也在團體形同解散時專心治療，原本情況有所好轉的他，突然病情惡化，於6月30日過世。

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