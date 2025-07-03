恐龍氣勢撼動全台！《侏羅紀世界：重生》首日1850萬登票房霸主

《侏羅紀世界：重生》在台上映拿下首日開片冠軍。（UIP提供）

〔記者許世穎／台北報導〕影史賣座《侏羅紀》系列新作《侏羅紀世界：重生》昨（2）日正式在台上映，恐龍橫掃氣勢爆棚，首日便撼動全台，以近台幣1850萬登上全台票房冠軍。電影集合「黑寡婦」思嘉喬安森（史嘉蕾喬韓森）、《魔法壞女巫》喬納森貝利、兩屆奧斯卡得主馬赫夏拉阿里等人一同演出，以全新卡司開啟全新紀元，果然魅力無法擋。

思嘉喬安森主演《侏羅紀世界：重生》開啟全新紀元。（UIP提供）

該片由曾執導《星際大戰外傳：俠盜一號》、《A.I.創世者》等片視覺風格強烈的蓋瑞斯愛德華擔任導演，並由首集《侏羅紀公園》編劇大衛柯普回歸執筆。長期擔任系列製片法蘭克馬歇爾表示，希望打造一部既能帶來全新感受，同時又保有以往系列世界觀的電影。

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《侏羅紀世界：重生》一上映就登上全台票房冠軍。（UIP提供）

製片法蘭克馬歇爾說：「我們延續了『生命自會找到出路』的核心概念，並且透過一個完全不同的敘事形式，結合了劫盜片的精彩冒險，以及怪獸片的驚悚恐怖元素。」他形容電影最令人興奮的就是重新捕捉到第一部《侏羅紀公園》的調性，「這有很大的部分要歸功於我們這次集結的創作團隊。」

《侏羅紀世界：重生》全台熱映中，包括SCREEN X、DOLBY CINEMA、4DX、MX4D、D-BOX等特殊版本同步登場。

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