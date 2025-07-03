莫子儀拍到喘不過氣險昏 《喝酒吧！笨蛋》奪冠他還肖想續集玩更大

莫子儀（左起）、陳家逵、楊貴媚主演《喝酒吧！笨蛋》。（台灣大哥大MyVideo提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕MyVideo今（3日）公布2025年上半年收視排行榜，總觀影時數突破4.3億分鐘，再次展現串流平台原創內容與多元選擇的吸引力。金馬影帝莫子儀、金鐘戲后蔡淑臻主演的調酒職人影集《喝酒吧！笨蛋》在短短一個月內強勢登戲劇館亞軍，奪下上半年「台劇收視王」。莫子儀開心表示：「謝謝觀眾朋友們熱情的支持，非常感謝，也希望大家可以分享給更多朋友，一起來喝一杯！」

莫子儀主演的《喝酒吧！笨蛋》登頂2025年MyVideo上半年台劇冠軍。（台灣大哥大MyVideo提供）

此次榜單除《喝酒吧！笨蛋》奪台劇冠軍外，包括鳳小岳、隋棠主演的《歡迎光臨 二代咖啡》，以及動作喜劇《太太太厲害》與台語律政劇《無罪推定》，前十名中台劇就佔據四席，展現本土影集多元風貌與觀眾黏著度。從喜劇到寫實、從動作到律政，台劇類型持續創新、題材多元，也再次印證台灣影視創作者的旺盛創作能量與市場潛力不容小覷。

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莫子儀（右）、蔡淑臻（左）在《喝酒吧！笨蛋》有激情戲。（台灣大哥大MyVideo提供

《喝酒吧！笨蛋》是莫子儀睽違七年重返小螢幕之作，與金鐘搭檔導演樓一安再次合作，搭配蔡淑臻、楊貴媚等實力派演員，一開播即登上MyVideo台劇榜首。飾演調酒師「阿榮」的莫子儀回憶最難忘的一場戲，「當時正在shake，因為鐵皮屋密閉又高溫，加上人多空氣不流通，拍到一半突然喘不過氣，好在休息通風後就好多了，也感謝媚姐（楊貴媚）在旁邊照顧。」他還發想第二季劇情腦洞，笑說：「續集可以拍大牛（宋偉恩 飾）的故事，他也出師了，搞不好阿榮為了找特別材料做酒，上山下海，最後失蹤變傳說。」

莫子儀許願《喝酒吧！笨蛋》若有第二季，可以拍劇中徒弟宋偉恩的故事。（台灣大哥大MyVideo提供）

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