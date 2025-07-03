晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

莫子儀拍到喘不過氣險昏 《喝酒吧！笨蛋》奪冠他還肖想續集玩更大

莫子儀（左起）、陳家逵、楊貴媚主演《喝酒吧！笨蛋》。（台灣大哥大MyVideo提供）莫子儀（左起）、陳家逵、楊貴媚主演《喝酒吧！笨蛋》。（台灣大哥大MyVideo提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕MyVideo今（3日）公布2025年上半年收視排行榜，總觀影時數突破4.3億分鐘，再次展現串流平台原創內容與多元選擇的吸引力。金馬影帝莫子儀、金鐘戲后蔡淑臻主演的調酒職人影集《喝酒吧！笨蛋》在短短一個月內強勢登戲劇館亞軍，奪下上半年「台劇收視王」。莫子儀開心表示：「謝謝觀眾朋友們熱情的支持，非常感謝，也希望大家可以分享給更多朋友，一起來喝一杯！」

莫子儀主演的《喝酒吧！笨蛋》登頂2025年MyVideo上半年台劇冠軍。（台灣大哥大MyVideo提供）莫子儀主演的《喝酒吧！笨蛋》登頂2025年MyVideo上半年台劇冠軍。（台灣大哥大MyVideo提供）

此次榜單除《喝酒吧！笨蛋》奪台劇冠軍外，包括鳳小岳、隋棠主演的《歡迎光臨 二代咖啡》，以及動作喜劇《太太太厲害》與台語律政劇《無罪推定》，前十名中台劇就佔據四席，展現本土影集多元風貌與觀眾黏著度。從喜劇到寫實、從動作到律政，台劇類型持續創新、題材多元，也再次印證台灣影視創作者的旺盛創作能量與市場潛力不容小覷。

莫子儀（右）、蔡淑臻（左）在《喝酒吧！笨蛋》有激情戲。（台灣大哥大MyVideo提供莫子儀（右）、蔡淑臻（左）在《喝酒吧！笨蛋》有激情戲。（台灣大哥大MyVideo提供

《喝酒吧！笨蛋》是莫子儀睽違七年重返小螢幕之作，與金鐘搭檔導演樓一安再次合作，搭配蔡淑臻、楊貴媚等實力派演員，一開播即登上MyVideo台劇榜首。飾演調酒師「阿榮」的莫子儀回憶最難忘的一場戲，「當時正在shake，因為鐵皮屋密閉又高溫，加上人多空氣不流通，拍到一半突然喘不過氣，好在休息通風後就好多了，也感謝媚姐（楊貴媚）在旁邊照顧。」他還發想第二季劇情腦洞，笑說：「續集可以拍大牛（宋偉恩 飾）的故事，他也出師了，搞不好阿榮為了找特別材料做酒，上山下海，最後失蹤變傳說。」

莫子儀許願《喝酒吧！笨蛋》若有第二季，可以拍劇中徒弟宋偉恩的故事。（台灣大哥大MyVideo提供）莫子儀許願《喝酒吧！笨蛋》若有第二季，可以拍劇中徒弟宋偉恩的故事。（台灣大哥大MyVideo提供）

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆ 

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中