明日花綺羅不忍了！開直播痛斥「周鶴年退團另有內幕」

明日花綺羅（右）開直播否認與周鶴年（左）發生肉體關係。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕前AV女優明日花綺羅近日被爆出和韓國男團THE BOYZ成員周鶴年私會，不僅流出兩人當街擁抱的照片，還涉嫌性交易，男方因此遭到所屬經紀公司宣布退團。對此，明日花綺羅日前首度透過直播否認「賣春」，更強調沒有與周賀年發生關係。

明日花綺羅於社群直播澄清此事，她指出5月29日當天參加完友人的生日派對後，收到一位認識已久的男性友人邀約出席酒席，自己完全不知道周鶴年在場，她表示「我不知道周鶴年會來，甚至之前根本不認識這個人，也沒有人跟我說『周鶴年在，妳趕快過來』，我無法理解為什麼會演變成像是性交易的說法。」

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明日花綺羅也提到，周鶴年當天有向她告白說「我很久以前就是妳的粉絲」，強調《週刊文春》有很多假消息，否認報導中提到她與周鶴年曾見過三、四次面的說法。至於被流出的親密照片，她堅決劃清界線，「我看過照片，但我沒有主動抱他，也沒有觸碰到他，每一張照片裡都沒有出現我主動接觸的畫面。」另外有人問她「周鶴年長得帥嗎？」她則直言「很帥！」隨即馬上澄清，「儘管如此，我們之間沒有任何肉體關係。」

關於周鶴年被退團一事，明日花綺羅則提出質疑，「我只是推測，但我覺得他們本來就想讓他退出，不然怎麼會這麼快就宣布退團？我懷疑背後是不是有其他內幕，光是參加一場聚會就被退團，這種事哪有可能？」

明日花綺羅無奈說，「現在輿論好像在說是因為『和我』一起喝酒才被退團，我非常討厭這種說法，我相信這件事背後一定還有其他因素。」她指出，在《週刊文春》的報導出來之前，周鶴年就已經被退團，就連《週刊文春》都感到驚訝。

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