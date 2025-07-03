晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

明日花綺羅不忍了！開直播痛斥「周鶴年退團另有內幕」

明日花綺羅（右）開直播否認與周鶴年（左）發生肉體關係。（翻攝自IG）明日花綺羅（右）開直播否認與周鶴年（左）發生肉體關係。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕前AV女優明日花綺羅近日被爆出和韓國男團THE BOYZ成員周鶴年私會，不僅流出兩人當街擁抱的照片，還涉嫌性交易，男方因此遭到所屬經紀公司宣布退團。對此，明日花綺羅日前首度透過直播否認「賣春」，更強調沒有與周賀年發生關係。

明日花綺羅於社群直播澄清此事，她指出5月29日當天參加完友人的生日派對後，收到一位認識已久的男性友人邀約出席酒席，自己完全不知道周鶴年在場，她表示「我不知道周鶴年會來，甚至之前根本不認識這個人，也沒有人跟我說『周鶴年在，妳趕快過來』，我無法理解為什麼會演變成像是性交易的說法。」

明日花綺羅也提到，周鶴年當天有向她告白說「我很久以前就是妳的粉絲」，強調《週刊文春》有很多假消息，否認報導中提到她與周鶴年曾見過三、四次面的說法。至於被流出的親密照片，她堅決劃清界線，「我看過照片，但我沒有主動抱他，也沒有觸碰到他，每一張照片裡都沒有出現我主動接觸的畫面。」另外有人問她「周鶴年長得帥嗎？」她則直言「很帥！」隨即馬上澄清，「儘管如此，我們之間沒有任何肉體關係。」

關於周鶴年被退團一事，明日花綺羅則提出質疑，「我只是推測，但我覺得他們本來就想讓他退出，不然怎麼會這麼快就宣布退團？我懷疑背後是不是有其他內幕，光是參加一場聚會就被退團，這種事哪有可能？」

明日花綺羅無奈說，「現在輿論好像在說是因為『和我』一起喝酒才被退團，我非常討厭這種說法，我相信這件事背後一定還有其他因素。」她指出，在《週刊文春》的報導出來之前，周鶴年就已經被退團，就連《週刊文春》都感到驚訝。

☆飲酒過量，有害健康☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中