瑞莎4度槓上體協！揭露制度黑箱內幕 曾帶選手提早離場抗議

瑞莎過去是烏克蘭韻律體操國手，2019年歸化取得台灣身分證，持續致力於培育台灣韻律體操選手。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕瑞莎過去是烏克蘭韻律體操國手，2019年歸化取得台灣身分證，持續致力於培育台灣韻律體操選手，成立「瑞星韻律體操協會」，不但在台舉辦比賽，她培訓的小將們也讓台灣在國際舞台上發光發熱。她今在第五屆「瑞星盃韻律體操國際邀請賽」上再轟體協不公，參賽名單內定，上月參與保加利雅國際賽，34國家出賽，台灣卻墊底，讓她感到痛心。

然而這並非瑞莎第一次槓上體協，她多次在公開場合揭露國內體操界存在的制度問題，認為體協舉辦的全國賽事評分不公，並控訴協會高層與裁判角色混淆，今已是她第四度與體操協會正面衝突。

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瑞莎過去是烏克蘭韻律體操國手，2019年歸化取得台灣身分證，持續致力於培育台灣韻律體操選手。（記者潘少棠攝）

2021年，瑞莎首次公開批評全國韻律體操賽場地未設置基本軟墊，選手面臨受傷風險，也質疑裁判遴選缺乏公正。當時體操協會回應表示，賽前已有向教練說明場地狀況，並未接獲異議。不過，瑞莎透過協會再度發聲，指出部分說法與事實不符。

接著到了2023年，瑞莎於社群平台再度為自家小選手抱屈，指出當初曾公開抨擊瑞星的教練已升任體操協會理事，並兼任全國賽副執行長與裁判。她質疑評分刻意針對瑞星選手，並指出該教練在賽前帶自家選手與裁判長聚餐，嚴重違反公平性與避嫌原則。瑞莎直言：「我們不會接受這種對待。」當屆比賽她選擇提早帶選手離場，以示抗議。

瑞莎過去是烏克蘭韻律體操國手，2019年歸化取得台灣身分證，持續致力於培育台灣韻律體操選手。（記者潘少棠攝）

當年6月瑞莎自掏腰包舉辦「第一屆瑞星盃韻律體操國際邀請賽」，邀請21位國際級裁判，總花費達300萬元，並未獲得政府或協會任何協助。她在活動中坦言：「所有資源都是靠自己與贊助商支持。」事件再次引發外界對台灣體育協會制度的關注。

對於這些爭議，有基層教練在社群平台發聲，表示多年來持續透過正常管道反映訓練資源不足，但始終未見改善，「當熱情被消磨殆盡時，就是我們離開體育圈的時候。」相關爭議在網路論壇上引發熱烈討論，不少網友批評協會資源分配不透明，「體協根本就是人民團體卻握有龐大資源」、「政府的錢都被協會拿走」、「體邪無誤」，也有網友直言：「瑞莎是真心想為小朋友好，我相信她多過協會。」

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