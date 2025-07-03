晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

瑞莎4度槓上體協！揭露制度黑箱內幕 曾帶選手提早離場抗議

瑞莎過去是烏克蘭韻律體操國手，2019年歸化取得台灣身分證，持續致力於培育台灣韻律體操選手。（記者潘少棠攝）瑞莎過去是烏克蘭韻律體操國手，2019年歸化取得台灣身分證，持續致力於培育台灣韻律體操選手。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕瑞莎過去是烏克蘭韻律體操國手，2019年歸化取得台灣身分證，持續致力於培育台灣韻律體操選手，成立「瑞星韻律體操協會」，不但在台舉辦比賽，她培訓的小將們也讓台灣在國際舞台上發光發熱。她今在第五屆「瑞星盃韻律體操國際邀請賽」上再轟體協不公，參賽名單內定，上月參與保加利雅國際賽，34國家出賽，台灣卻墊底，讓她感到痛心。

然而這並非瑞莎第一次槓上體協，她多次在公開場合揭露國內體操界存在的制度問題，認為體協舉辦的全國賽事評分不公，並控訴協會高層與裁判角色混淆，今已是她第四度與體操協會正面衝突。

瑞莎過去是烏克蘭韻律體操國手，2019年歸化取得台灣身分證，持續致力於培育台灣韻律體操選手。（記者潘少棠攝）瑞莎過去是烏克蘭韻律體操國手，2019年歸化取得台灣身分證，持續致力於培育台灣韻律體操選手。（記者潘少棠攝）

2021年，瑞莎首次公開批評全國韻律體操賽場地未設置基本軟墊，選手面臨受傷風險，也質疑裁判遴選缺乏公正。當時體操協會回應表示，賽前已有向教練說明場地狀況，並未接獲異議。不過，瑞莎透過協會再度發聲，指出部分說法與事實不符。

接著到了2023年，瑞莎於社群平台再度為自家小選手抱屈，指出當初曾公開抨擊瑞星的教練已升任體操協會理事，並兼任全國賽副執行長與裁判。她質疑評分刻意針對瑞星選手，並指出該教練在賽前帶自家選手與裁判長聚餐，嚴重違反公平性與避嫌原則。瑞莎直言：「我們不會接受這種對待。」當屆比賽她選擇提早帶選手離場，以示抗議。

瑞莎過去是烏克蘭韻律體操國手，2019年歸化取得台灣身分證，持續致力於培育台灣韻律體操選手。（記者潘少棠攝）瑞莎過去是烏克蘭韻律體操國手，2019年歸化取得台灣身分證，持續致力於培育台灣韻律體操選手。（記者潘少棠攝）

當年6月瑞莎自掏腰包舉辦「第一屆瑞星盃韻律體操國際邀請賽」，邀請21位國際級裁判，總花費達300萬元，並未獲得政府或協會任何協助。她在活動中坦言：「所有資源都是靠自己與贊助商支持。」事件再次引發外界對台灣體育協會制度的關注。

對於這些爭議，有基層教練在社群平台發聲，表示多年來持續透過正常管道反映訓練資源不足，但始終未見改善，「當熱情被消磨殆盡時，就是我們離開體育圈的時候。」相關爭議在網路論壇上引發熱烈討論，不少網友批評協會資源分配不透明，「體協根本就是人民團體卻握有龐大資源」、「政府的錢都被協會拿走」、「體邪無誤」，也有網友直言：「瑞莎是真心想為小朋友好，我相信她多過協會。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中