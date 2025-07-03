《國色芳華》奪MyVideo收視王！ 楊紫《錦繡芳華》餵櫻桃撩李現

楊紫（左）、李現主演《錦繡芳華》。（台灣大哥大MyVideo提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕MyVideo今（3日）公布2025年上半年收視排行榜，戲劇館由楊紫、李現主演的古裝劇《國色芳華》拔得頭籌，人氣續作《錦繡芳華》已於MyVideo上架，雙劇齊發可望問鼎2025年度收視冠軍。

楊紫在《國色芳華》飾演一介商賈之女，如何靠自身養花才能與機智翻轉命運。（台灣大哥大MyVideo提供）

《國色芳華》年初播出即掀起古裝話題潮，劇情講述楊紫飾演的大唐花藝師「何惟芳」，與李現飾演的風流貪官花鳥使「蔣長揚」從利益聯姻到假戲真做的情感轉折。續作《錦繡芳華》延續「奸商X貪官」高甜火花，劇中何惟芳收到蔣長揚贈送的螺鈿手串，竟第一時間思考能否開發成新的商品線，完全無視對方的用心。蔣長揚瞬間醋意炸裂，正欲發作時卻被何惟芳反將一軍，直接塞了一顆櫻桃到他嘴裡笑嗆：「酸死你～」此畫面不只甜翻粉絲，也讓網友笑稱《錦繡芳華》真的比前作更會發糖。

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李現在《國色芳華》飾演天下第一貪官，暗中扶助楊紫而逐漸對她有好感。（台灣大哥大MyVideo提供）

楊紫（左）、李現主演《國色芳華》登上2025年MyVideo戲劇榜冠軍寶座。（台灣大哥大MyVideo提供）

魏哲鳴劇中飾演何惟芳前夫「劉暢」也在《錦繡芳華》更加黑化，被逼著娶回寧王愛女的他，升任轉運副使，竟設局把前妻找來私談，一句「不能結髮為夫妻，但求長久相伴」的癡纏告白，讓觀眾看得頭皮發麻，但何惟芳言語交鋒毫不畏縮，用「拐人姬妾，不守夫德」霸氣回懟對方，還意外讓劉暢撞見她餵花鳥使櫻桃一幕，三人之間的情感糾纏成為看點。

MyVideo公布2025年上半年戲劇館收視排行榜。（台灣大哥大MyVideo提供）

此外，今年MyVideo年度戲劇榜單也呈現「古裝全面回歸」態勢，由《國色芳華》領軍，《韶華若錦》、《長安的荔枝》、《臨江仙》等高口碑作品紛紛進入榜單前十，顯見觀眾對精緻古風作品的長線追看力。

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