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娛樂 最新消息

王大陸堅決否認涉犯個資法 堅稱「游翔閔個人行為」

〔記者徐聖倫／新北報導〕王大陸閃兵案外案，扯出為替女友闕沐軒追討債務400萬元，請富少游翔閔、四海幫海英堂主陳子俊，幫忙查欠債的潘姓男子個資，遭新北地檢署以違反個資法起訴，王大陸今下午首次為本案接受庭審。法庭上王大陸否認涉案，強調就是不知道潘男身分所以找人協助調查，但沒有教唆不法，犯罪情事為游翔閔個人行為。

王大陸在律師陪同下步出新北地方法院，等待下一次開庭。（記者徐聖倫攝）王大陸在律師陪同下步出新北地方法院，等待下一次開庭。（記者徐聖倫攝）

據悉，王大陸的直播主女友闕沐軒遭投資詐騙，被綽號「黑哥」的潘姓男子騙走400萬元，王大陸為女友出頭，於是請好朋友游翔閔協助打聽，3人為此成立為「微信群組」。

法官於庭審期間問道：「你是否承認涉犯個資法？」王大陸斬釘截鐵地否認，他說：「我只是想找出欠闕沐軒錢的黑哥，但我不知道黑哥的真實姓名，所以才找朋友幫忙，後來我自己打聽到黑哥被關了，就請朋友（指游翔閔）別找了。」

另針對微信群組，法官也提出疑問，王大陸回道：「因為事主闕沐軒不認識游翔閔，所以我成立群組讓他們兩個方便聯繫。我只是單純想把錢要回來，沒有教唆游翔閔犯罪。」王大陸指稱犯罪情事為游翔閔個人行為。

王大陸的律師團最後向法官提出再次傳訊游翔閔、闕沐軒，檢察官也提出要再次傳訊游翔閔、陳子俊，本案下次開庭時間則為8月21日。

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