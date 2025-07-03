麻衣憂7／5世界末日預言成真 兒子受影響「日本學校也在傳地震」

麻衣透露兒子的學校也在盛傳7／5世界末日預言。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕日本漫畫家龍樹諒曾在作品中提到自己夢見7月5日會發生毀滅性地震、海嘯，引發網路議論，甚至波及到台灣，不少民眾開始「未雨綢繆」。目前人在日本獨自扶養王泉仁兒子的麻衣，就坦言孩子的學校也在傳這項預言，她本人也稍作準備以防萬一。

據悉，日本近日地震頻繁，加上龍樹諒的預知夢話題發酵，不只日本民眾，就連台灣人也開始出現「末日焦慮」，有人選擇暫時搬往山區，有人暫停工作，甚至有企業給員工放「末日假」陪伴家人。麻衣透露，孩子們在校園裡彼此之間也在傳聞此事，提醒要把鞋子放床邊、充好電器，以備逃生。

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麻衣強調，雖然未知的災難令人忐忑，她還是選擇做好日常防災措施，包括收拾易碎物品、準備備品，連孩子的昆蟲標本、書籍都放到安全位置，也多囤一些狗糧。麻衣表示，同學間雖有些緊張，還是提醒彼此「活在當下、保持健康快樂」，即使是傳聞，也不忘珍惜生命的每一天。

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