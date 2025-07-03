八三夭被問是否想挑戰大巨蛋？直言：要把家產拿出來燒

八三夭8月30日將在高雄巨蛋舉辦「2025生日趴沒有翅膀的人世界巡迴演唱會」高雄首站。（記者胡舜翔攝）

〔記者陳慧玲、實習記者鄭毓昕／台北報導〕八三夭8月30日將在高雄巨蛋舉辦「2025 生日趴沒有翅膀的人世界巡迴演唱會」高雄首站，談到巡演主題「沒有翅膀的人」，其實來自一首即將推出的新歌，同時也預告八三夭今年一定會推出全新專輯，透露目前已完成6成多，笑說：「進度六十幾趴，和股票一樣浮動，因為有時想改歌，有時電腦不給力。」還談到今年過年期間，硬碟壞掉，消失6首歌重錄，非常可惜。

八三夭8月30日將在高雄巨蛋舉辦「2025生日趴沒有翅膀的人世界巡迴演唱會」高雄首站。（記者胡舜翔攝）

談到高雄巨蛋場演出，阿璞也預告有望邀請「夢幻嘉賓」登台。雖然之前曾與韓國人氣歌手圭賢合作，但圭賢真的太忙，尚未確定是否有機會邀他當嘉賓，目前仍在積極籌備中。阿璞說：「高雄場是我們演唱會旅程中的第九顆蛋，無論如何我們都會用全力完成這場演出。」

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至於會不會想挑戰唱上大巨蛋，阿璞直言：「去做會虧錢，可能家產都拿出來燒，汽車拿去賣，場租太高了，我們當然也希望，需要挑戰更大型舞台，這也是目標。」另抱怨：「小巨蛋申請不到也是麻煩，表演場地不太夠，我們需要友好的演出環境，讓歌迷看好的演出 。」

八三夭8月30日將在高雄巨蛋舉辦「2025生日趴沒有翅膀的人世界巡迴演唱會」高雄首站。（記者胡舜翔攝）

此外，韓國一年一度的盛事Asia Artist Awards（AAA）確定將於12月6、7日首次在台灣舉辦，近年在韓國大受歡迎的熱門劇《想見你》的主題曲《想見你想見你想見你》是由八三夭演唱，被多位韓國藝人翻唱，引起熱烈討論。八三夭對此表示相當感動，也透露曾參與過一次首爾的表演，當然希望有機會參加AAA，會很期待與更多觀眾互動交流。

八三夭高雄巨蛋演唱會門票，7月12日中午12點開賣，購票可洽KKTIX，另外星展銀行卡友優先購票時間是 7 月11日中午12點到23:59。

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